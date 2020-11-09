【潮物速報】本地創作ad-lib推周星馳金句tee　限時預購優惠價$159【內附連結】

▲ 《國產凌凌漆》造型tee。（網上預購$159/圖片ad-lib）

周星馳是香港其一位最重要的演員，試問哪一位成長於90年代的港人沒有給他弄得捧腹大笑？雖然近年他只導不演，電影又偏重於內地演員和口味離我們港人而去，但他過往每一套電影的對白和造型都影響我們這一代，最近本地品牌ad-lib推出以漫畫手法描繪「星爺」再配合電影中對白的tee，身為周星馳fans不可錯過。

本地年青人時裝品牌ad-lib創立於2004年，是一位在大學修讀翻譯的年青人一時興起創立的服裝品牌，時至今日，已經有過百位員工和于地擁有8間分店，以Life is Now為品牌精神。

這一次推出4款的HK Movie Graphic Tee，雖然沒有開宗名義說是周星馳，但從逼真的漫畫造型和配合電影中的對白，叫大家都知道tee中人正是周星馳，當中的造型包括《喜劇之王》、《國產凌凌漆》和《回魂夜》等。

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Tee上截錄電影中的金句包括：「導演一日未嗌cut一日都要演落去」，「就算是一張廁紙，一條底褲本身都有佢嘅用處」等。

而由即日起更作網上預購至11月9日，預購期間優惠價$159（原價$279），是周星馳的fans沒有可能不買的理由。

記者：何偉雄