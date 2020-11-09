【結婚周年】跟麥雅緻結婚8年風雨共渡　張頴康晒絕密婚照鄭俊弘做兄弟

▲ 與麥雅緻撇甩子女慶祝結婚八年，張頴康趁機分享與鄭俊弘兄弟情。

現年38歲的張頴康於8年前與同為藝人的麥雅緻結婚，不知不覺已經走過八個年頭，二人還育有一對可愛的子女。昨日是二人結婚八周年紀念日，張頴康安頓好一對子女入睡後，便與太太外出吃甜品慶祝紀念日，事後還在社交網站貼出婚照，還分享到與鄭俊弘多年來的「兄弟情」。

張頴康是圈中出名的愛妻號，全因為遇上太太麥雅緻後，改變他多年來對婚姻的看法，讓他有信心與太太攜手建立幸福家庭，多年來太太都甘於平凡，落力做好張頴康背後的女人，為他照顧一對現年分別6歲和3歲的子女，支持老公專心發展事業。

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▲ 張頴康夫婦食甜品慶祝結婚周年。（Facebook圖片）

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昨日正是二人結婚八周年的日子，張頴康在社交網站貼出當年今日在婚禮上的照片，還有與太太吃甜品低調慶祝結婚紀念日的合照，張頴康寫道：

結婚8周年！日頭如常照顧左兩位大帝先！到佢哋瞓咗覺，先至兩公婆偷偷地出去食甜品！回顧番之前咁多年嘅結婚紀念日，我哋都冇隆重咁慶祝，每次都係好簡單咁食餐飯，食下甜品，好好咁回味吓結婚當日嘅情景同心情！證實咗，我老婆咁多年都冇變過，仍然係好簡單，好容易滿足！多謝老婆8年前奮不顧身咁嫁咗俾我，仲幫我生左兩個咁聽話嘅小朋友！老婆，我愛你！

▲ 當年結婚，鄭俊弘亦是張頴康的兄弟成員之一。（instagram圖片）

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在文末張頴康提到，日前為好友鄭俊弘擔任兄弟一事，指不少人對他們的關係感到好奇，因為許多人都不知道原來他們非常友好。

張頴康更貼出一張結婚當日的照片，原來鄭俊弘有份擔任他的兄弟團之一：「當年我結婚呀Fred都係我兄弟，佢就係企咗喺喊到豬頭咁樣嗰個鐘一憲後面！」

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網民見到張頴康與太太的簡單又甜蜜的生活，都紛紛為二人送上祝福。

▲ 一家四口非常溫馨。（instagram圖片）

張頴康生長自破碎家庭，自小對婚姻失去信心，本來過著靡爛生活，差點因為醉酒傷人而要留案底的他，剛好遇著太太麥雅緻，對方為他找律師解決案件，令他覺得不能夠錯過這樣好的女子，決心改過做人，化身成今時今日的好丈夫和好爸爸。

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