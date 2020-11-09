【新冠肺炎】大埔區涉9宗確診出現隱形傳播鏈　傳染病醫生：或出現第二或第三代傳播

▲ 近日的確診個案中，當中有9宗個案的患者居於大埔區。

本地疫情持續，鑑於近日有多宗確診個案居於大埔，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，大埔區現已出現第二代或第三代傳播或有隱形傳播鏈，呼籲跨區工作人士與僱主溝通，安排在家工作。

曾祈殷今早於港台節目中指出，大埔區現已出現第二代或第三代傳播，希望源頭不明的個案不會牽涉到其他地區或小學、教職員等。鑑於早前一名確診於大埔一間酒吧工作，呼籲曾到過該處的市民主動聯絡當局，並呼籲有關人士做檢測。

此外，他認為當局要在當區出現確診患者住所附近，加強增設流動車輛及流動採樣亭，方便市民做檢測，執法人員亦要就當區情況巡查區內酒吧及食肆有沒有遵守現行防疫措施。

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（經濟日報資料圖片）

消息指，本港14天本地確診累計少於10宗內地才通關，詳情即看：【下一頁】

他提到，部分需要跨區工作的市民，可以與僱主溝通，近期是否可在家工作，或自行做檢測，以減少當區或跨區的人員流動。

當局早前指或會考慮在有疫惰爆發的地區做強制檢測，曾祈殷就指，在疫情小型爆發初期，數字未到「好高」時，盡快做病毒檢測是非常有用的，而強制檢測亦是一個可試行方法，他認為是由有關的屋邨先作檢測，若有需要才擴至整個大埔區，「若疫情來得很快，政府亦要『果斷』去做」。

他續指，現時確診數目仍維持單位數，未「清零」，惟市民不可以鬆懈，因為踏入冬季後，呼吸道病毒會較為活躍，只是戴口罩未必可以完全預防，市民應注意手部衞生。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩