【小學試題】小六中文名校精選試題答案　改正錯別字提高語文水平

▲ 小六中文名校精選試題答案。

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以下為小六中文練習參考答案：

一.

1. 熱騰騰

2. 纏着

3.「我」是水。（其他答案一律不接受）

4.

排比：我是你的一部分，生命的一部分，世界的一部分。

頂真：因為我可以分為「鹹」、「淡」兩種，兩種的我都有各自的功能。

5. 水份

6. 因為人類不能飲用受污染的水，沒有乾淨水用。/ 因為海洋污染會導致海洋生物減少，打破生態系統。（或其他合理答案）

7. 我曾經和全班同學一起到海灘，清理海上及沙灘的垃圾。（或其他合理答案）

二.

1. 我最渴望品嚐到的是甚麼水果？是出產於 日本 北海道 的 夕張 蜜瓜。

2. 今年九月開課後還躲在家裏幹甚麼呢？肯定是參加視像課吧。

3. 如果我們只顧着玩樂，荒廢學業，結果只會令關愛我們的人失望。

4. 如果我們能對準目標，向前邁進，成功就一定離我們不遠了。

三.

1. 候-->後

2. 簫-->蕭

3. 徒-->徙

4. 勿-->匆

5. 悅-->銳

四.

1. 一群天鵝在空中飛來飛去。

2. 教官要求學員做體能訓練。

3. 清潔工人把櫥窗玻璃清潔。

4. 音樂可以幫助我們驅走疲勞。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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