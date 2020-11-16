【小學試題】小六中文名校精選試題答案 改正錯別字提高語文水平
教育 00:00 2020/11/16
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以下為小六中文練習參考答案：
一.
1. 熱騰騰
2. 纏着
3.「我」是水。（其他答案一律不接受）
4.
排比：我是你的一部分，生命的一部分，世界的一部分。
頂真：因為我可以分為「鹹」、「淡」兩種，兩種的我都有各自的功能。
5. 水份
6. 因為人類不能飲用受污染的水，沒有乾淨水用。/ 因為海洋污染會導致海洋生物減少，打破生態系統。（或其他合理答案）
7. 我曾經和全班同學一起到海灘，清理海上及沙灘的垃圾。（或其他合理答案）
二.
1. 我最渴望品嚐到的是甚麼水果？是出產於日本 北海道的夕張蜜瓜。
2. 今年九月開課後還躲在家裏幹甚麼呢？肯定是參加視像課吧。
3. 如果我們只顧着玩樂，荒廢學業，結果只會令關愛我們的人失望。
4. 如果我們能對準目標，向前邁進，成功就一定離我們不遠了。
三.
1. 候-->後
2. 簫-->蕭
3. 徒-->徙
4. 勿-->匆
5. 悅-->銳
四.
1. 一群天鵝在空中飛來飛去。
2. 教官要求學員做體能訓練。
3. 清潔工人把櫥窗玻璃清潔。
4. 音樂可以幫助我們驅走疲勞。
答案由「一學趣教育中心」提供。
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