【尿道炎】老爺奶奶只准全家每日2個時間沖廁　新抱不敢小便長期忍尿致泌尿道感染

▲ 因老爺、奶奶只准全家每日在2個時間沖廁，媳婦長期在家忍尿，導致泌尿道反覆感染。

忍尿忍出病！台灣有小兒科醫生分享病例表示，一名年輕女子與老爺、奶奶同住，但他們過份節儉，只准全家每日在2個時間沖廁。結果，該女子不敢在家小便，忍尿忍致泌尿道反覆感染。

台灣小兒科醫生陳木榮在當地節目《醫師好辣》中表示，該名年輕女患者泌尿道反覆感染，當提醒她要多喝水、勿忍尿、多上廁所，才揭發她長期不敢在家如廁，只能在外面上廁所。陳醫生指，該女子的老爺奶奶十分節儉，不准開太多燈，也不准丟棄雪櫃的過期食物。惟她最不能忍受的是，老爺、奶奶只准全家每日在2個時間沖廁。

第一個沖廁時間是，全家小便一輪，直至有人洗澡時，就用洗澡水沖廁。在洗澡前，奶奶還會召集要小便的人，問「還有人要尿尿嗎？」第二個時間是，去完大便後，才可沖廁。該女子有次小便後，曾偷偷沖廁，不料奶奶站在廁所門外問她是否大便，更提醒她只有大便後才可沖廁。故此，她感到很大壓力，不敢在家喝水，以減少小便次數，及至上班期間才敢喝水、小便，導致泌尿道反覆受感染。

醫生坦言，可以為該患者做的不多，只能待其丈夫陪診時，提醒對方要注意家中廁所的衛生情況：「有時候你尿尿滴下去，下面濺起來，泌尿道感染機會也大。」

忍尿可致尿道發炎

腎科專科醫生譚國權早前接受TOPick訪問時，講解忍尿對身體的害處。他指出，尿含有毒素、雜質，若這些東西長時間留在體內會影響腎臟。其次，忍尿有機會帶來小便發炎。小便的其中一個目的是把細菌排出體外，如果不排尿，漸漸滋生細菌，而細菌會經過尿道爬上膀胱，反之不忍尿，讓細菌早早沖出來，就可以避免尿道發炎。

譚醫生提醒，有尿意就要上廁所，並注意個人衛生，預防尿道炎。小便時亦有幾點要注意：

上廁所前，廁所板要徹底抹乾淨；

小便後要抹乾淨陰部，記得由前抹向後，不要由後抹向前，因為後方接近肛門，「向前抹」有機會把細菌帶到尿道；

小便要痾清、宜穿棉質內褲，月經期間勤換衛生巾等。

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責任編輯：羅嘉欣