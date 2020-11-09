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【親子好去處】The LOHAS互動數碼娛樂專區開放　體驗區活動開幕兩星期內免費

休閒消費 12:12 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

位於商場正門的巨型LED幕牆，會定時透過天氣資訊、時間及人流的數據，於左右兩邊螢幕呈現各種煥然一新的大自然背景。(商場提供)

將軍澳日出康城全新大型商場The LOHAS康城，已於11月1日作第二階段開放，為大家帶來4大必玩互動數碼娛樂專區以及逾50間全新商戶，當中包括兩組近8米高、集不同景致的全港最巨型米高LED打卡幕牆，另設有「互動體能運動區」、「LED遊戲擂台」等，讓一家大細體驗手腳協調及反應力。體驗區活動在開幕兩星期內免費。

4大互動主題區域便最適合親子齊齊玩，包括：

LED幕牆

位於商場2樓中庭特設兩組近8米高配合科技及創新元素，打造五十多個打卡場景，包括極光小屋、鬱金香風車花海、櫻花園林、放天燈、煙花夜景、水底探索及漫天氣球。

另一組位於場正門的巨型LED幕牆，則會定時透過天氣資訊、時間及人流的數據，於左右兩邊螢幕呈現各種煥然一新的大自然背景，仿佛置身其中，實屬另一必到影相位。

(商場提供)

「互動體能運動區」

提供超逼真單車賽道及跑道，體驗單車及運動快感，無懼風雨於室內做運動。運動過程除了會記錄燃燒的卡路里，亦可以將腳踏動力轉化為電力，為手提電話充電。

(商場提供)

「LED遊戲擂台」

遊戲設計集合了體感控制、娛樂消閒及運動元素，讓玩家在玩遊戲同時輕鬆消耗卡路里，締造樂活健康生活。

(商場提供)

「數碼美術區」

小朋友則可發揮創意，為烏龜、螃蟹、長頸鹿等不同動物圖案填色，系統會將這些動物化成動畫，創造充滿「童心」的大自然世界。

(商場提供)

商場現同時推出一連串優惠及推廣活動，送出總值超過100萬港元之商場現金禮券。由即日至30日，MTR Mobile登記用戶於The LOHAS康城指定商舖即日累積消費滿HK$800，即可獲得港鐵商場HK$100現金禮券，由11月4日開始，再加碼推出額外優惠，於場內消費滿HK$200即可獲得3倍MTR分。

記者：胡麗珊

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