【肺纖維化】魚毛姐欲離世後捐出身家行善　余慕蓮入院前向好友道別：若不醒下世見

▲ 資深演員「魚毛姐」余慕蓮最近被送入ICU，好友黃國勳指其肺部暫時沒有惡化，安德尊則否認她患有血癌。

現年83歲的資深演員「魚毛姐」余慕蓮早前被診斷為肺纖維化，上周余慕蓮因肺纖維化惡化而被送伊利沙伯醫院ICU，昨日更傳出確診患血癌。余慕蓮好友如鄧達智、林建明、安德尊都分別向傳媒交代魚毛姐病情，一眾好友齊為余慕蓮集氣，盼魚毛姐早日康復。

日前有消息指余慕蓮患有兩年血液炎，屬罕見血癌的一種，本來需要打標靶藥，但因魚毛姐身體虛弱，醫生不建議打針。同時，因余慕蓮血液中的細菌跟隨血液流走到全身，並去到肺部，因此傷害了肺部，令肺部變得虛弱，故需要插喉。

▲ （《經濟日報》圖片庫）

【肺纖維化】傳余慕蓮患罕見血癌情況不樂觀 因身體虛弱難接受標靶治療

據報導，余慕蓮入院插喉前還是清醒，並曾給好友傳語音短訊，有指她以平靜語氣向好友作「道別」，稱未知自己能否醒來，若不能醒來，便下世再見。

不過，跟余慕蓮屬好友的粵曲導師黃國勳在社交平台留言，指魚毛姐肺部暫時沒有惡化。黃國勳表示：「我師姐去電ICU，醫生回覆魚毛姐現時情況，肺部暫時沒有惡化，將為他洗血清和用生物化劑為佢治療，明天有營養師來看他，感謝上天對她的庇護。」

近年身體轉差的魚毛姐傳出早已立平安紙，由於她單身且沒有兒女，將會由相識多年的安德尊幫助辦理身後事。不過，安德尊向傳媒表示沒商量過這些事，待她出院後再說，他指醫生說數天後病情穩定便可出來，又指不是血癌，輸血是因為她的血不太理想。

▲ 善心魚毛姐曾捐助內地建學校。

【肺纖維化】83歲余慕蓮仍未出院疑患血癌 鄧達智林建明透露魚毛姐病情

魚毛姐好友時裝設計師鄧達智（William）向傳媒表示，魚毛姐身邊家人不多，慶幸一直有不少朋友關心和照顧，鄧達智稱曾聽過她提起要換血，也有講及患血癌，但未知是否她聽錯，最好留待醫生交代。

William指魚毛入院後情况都不算很差，只是醫生建議她如果有什麼朋友想見，最好見一見，但每次探訪只限3人。William續說：「她見了第一批朋友後，我已預了她隨時一call就撲去醫院。」

向來熱心公益的魚毛姐當年將無綫長期服務金捐出三分之一在內地建希望小學，曾說將來離世後會把所有財產捐出。William透露將身家捐到慈善機構是魚毛姐的心願，但文件尚未處理妥當。他稱之前也有朋友提醒魚毛姐要先處理文件，但今次她入院比較急故未及處理。