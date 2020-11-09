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【日本新事】聖誕照亮東京晴空塔城　40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位

休閒消費 11:29 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

東京晴空塔城由即日至12月25日，將亮起40萬顆燈飾。(相片來源︰Tokyo Skytree)(相片來源︰Tokyo Skytree)

雖然東京的疫情反覆不定，但市內的聖誕燈飾依舊璀璨。地標晴空塔（Skytree）亦由即日至12月24日在東京晴空塔城舉行名為「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2020」的活動，屆時會有40萬顆燈飾點綴，氣氛極為浪漫。

東京晴空塔下一片聖誕燈飾。(相片來源︰Tokyo Skytree)

東京晴空塔城是以東京晴空塔為主體所開發的複合商業設施，設施內包含有購物中心、天象儀、水族館、電波塔、展望台等不同類型的服務。今年活動的主題是「神聖的美好時光」，其靈感來自聖誕樹和蠟燭的火焰。場內更特設以晴空塔為背景的打卡位，配以火樹銀花feel的牆身，為情侶締造冬日的浪漫氣氛。

情侶們可在東京晴空塔城內，連著睛空塔打卡。(相片來源︰Tokyo Skytree)

另外你可在晴空塔350樓天望甲板的SKYTREE ROUND THEATER，透過寬110米、高2米的屏幕欣賞聖誕特備節目，搭配壯觀的夜景，令人迷醉。而東京晴空塔城今年亦繼續跟東京電視台合作舉辦「溫暖的公園2020」活動，其中的「溫暖的美食廣場」可以一嘗ミート矢澤和Joel Robuchon等名店的美食，一嘗應節的聖誕美食。另外，在溫暖的公園亦有12月25日上映的POKÉMON電影推廣活動，配合聖誕樹也是一流的打卡位！

你可在晴空塔350樓天望甲板的SKYTREE ROUND THEATER觀賞聖誕節目。(相片來源︰Tokyo Skytree)

東京晴空塔往年的聖誕裝飾。(相片來源︰Tokyo Skytree)

Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2020

日期：11月6日至12月25日（ 溫暖的公園2020由11月27日至12月25日）
地址：東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔城

撰文︰馮柏偉

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