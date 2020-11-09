【幼稚園面試】荃灣靈糧堂面試氣氛輕鬆　玩樂中觀察好奇心自理能力

▲ 香港靈糧堂荃灣幼稚園面試氣氛輕鬆活潑，家長相信小朋友若有機會入讀，定能愉快學習。

共有一間正校、五間分校的香港靈糧堂幼稚園受到名人家長歡迎，林嘉欣長女Kayla便是銅鑼灣正校校友。其餘五間分校各有特色，有家長陪同子女到荃灣分校面試後，有感學校面試氣氛輕鬆活潑，子女得以在玩樂環境中被觀察，相信小朋友若有機會入讀，定能在當中愉快學習。

小朋友若要正襟危坐面對老師的難題，自然倍感壓力，未必看出真性情。香港靈糧堂荃灣幼稚園採取從玩樂中觀察小朋友的方法，營造愉快的氛圍，供小朋友展現性格、溝通技巧與大小肌肉發展。

第一部分：分八組玩玩具

面試分為三部分，老師先將小朋友分成8組，一邊玩玩具，一邊等待老師核對資料。

第二部分：進遊戲室自由活動

完成資料核對之後，老師會帶4組小朋友進旁邊的遊戲室，進行自由活動。每組小朋友都會有一位老師跟進，一邊看小朋友與父母互動，一邊從傾談中了解小朋友的日常情況。遊戲室內有各種玩具，例如有玩具鼓，小朋友可自由玩耍。有家長認為此部分主要觀察小朋友的好奇心，看他們會選擇哪些玩具玩耍，也會從與其他小朋友一起玩樂的過程中觀察其溝通技巧、大小肌肉協調，以及玩耍完畢之後有否收拾玩具，展現自理能力。

第三部分：老師講故事互動

玩完老師會帶小朋友到另一個房間，8組小朋友圍圈坐，兩位老師會說故事及唱歌，從互動中觀察小朋友的反應，再由正、副校長評分。校長及老師會觀察小朋友的眼神接觸，以及互動時的回應。

香港靈糧堂荃灣幼稚園屬私立非牟利辦學團體，以多元化模式教學，既有主題探索的計劃學習，又有以故事激發幼兒創意的語文教學。該校20至21年度學費為每月303元，共繳交10期，學位申請結果將於2020年12月18日前通知申請人。

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責任編輯：胡嘉儀