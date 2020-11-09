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【漏煤氣】蘇屋邨單位漏煤氣3人死亡　機電署教家居氣體洩漏6大Dos & Don'ts

食用安全 12:32 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

蘇屋邨單位漏煤氣3人死亡，機電署教家居氣體洩漏6大Dos & Don'ts。

長沙灣蘇屋邨荷花樓一單位昨日（8日）疑洩漏煤氣，一名32歲婦人和兩名就讀小學的子女被發現倒卧單位內，送院搶救後不治，據報涉事單位內的喉管疑被割斷。家居發生漏煤氣意外後果可大可小，TOPick綜合機電工程署資料，若市民懷疑漏煤氣，應緊記以下處理方法。

詳情即睇【下一頁】

根據機電工程署資料，氣體供應公司為了讓用户便於察覺氣體的洩漏，會在煤氣或石油氣的成份內混入了濃烈的氣味。市民一旦察覺有氣體洩漏的情況，首先需要保持冷靜及確定本身的安全。

家居氣體洩漏Dos & Don'ts

機電工程署提醒，當懷疑發生氣體洩漏，市民應注意以下「應做」及「不應做」事項。

應做：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不應：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

亦有安裝爐具師傅曾向TOPick表示，如懷疑氣體洩漏，應立即：

  • 立即關掉供氣大掣
  • 不可明火、開關電掣及打電話
  • 開啟門窗疏氣
  • 在安全情況下通知氣體供應商 
  • 必要時離開單位報警

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責任編輯：羅嘉欣

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