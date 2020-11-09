【貪心奶奶】逼交結婚金器稱二仔娶妻要用　新抱嬲爆拒絕：娘家給的嫁妝

▲ 奶奶要求新抱交出娘家送贈的金器，在二仔娶妻時再用。

結婚時娘家準備的金器，奶奶竟想據為己有，打算在二仔娶妻時用。有台灣新婚人妻近日在社交平台分享，奶奶在她結婚當晚已說要代為「保管」金器，3個月後更開口明言，「那個金飾要給二新抱」，令她非常不解和憤怒。

有人妻在facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿，她表示，在結婚當晚，奶奶就說金器太貴重，必須交給對方「保管」，當時她藉著歡樂的氣氛蒙混過去。由於擔心奶奶會再次開口，她在婚後翌日就把金器拿去給娘家媽媽。

奶奶要求金器轉贈二新抱

沒想到，過了3個月，奶奶再次開口要金器，更明言因為二弟要辦婚宴，因此想把她的金器送給二新抱。

問題是，那個金飾都是我娘家媽媽準備給我的嫁妝，她憑甚麼跟我拿，而且還是給別人。

她聽完後心裡不是滋味，於是向老公抱怨，然而老公卻認為她是大驚小怪，更說「反正東西還在自己這，就不要計較了」，令她愈發生氣，完全不解奶奶和丈夫的想法。

帖文引起網民熱論，不少網民紛紛認為，奶奶自己沒有買金器給大新抱，竟還想取去新抱的金器，是不要臉的行徑，「要保管也是娘家保管，婆家真的夠坑的，老公也沒用」、「娘家媽媽給的，她憑甚麼要？絕對不能拿出來」、「就算金飾是婆婆（奶奶）給的，那就是我的了，憑什麼還要拿出來給二媳婦」。

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責任編輯：王明芳