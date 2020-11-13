【糖尿病】二型糖尿病患者死亡風險高7倍　營養師：不止高糖飲品及甜品誘發糖尿病

▲ 註冊營養師Vivien跟大家分享糖尿病的成因。

疫情期間，不少人都多了吃外賣、零食又少做運動，體重亦漸漸上升。11月14日是世界糖尿病日，TOPick邀請到澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien跟大家分享糖尿病的成因。

9成二型糖尿病患者出現過重及肥胖情況

Vivien指糖尿病分為不同類型，例如一型糖尿、二型糖尿及妊娠糖尿，當中的二型糖尿跟飲食及生活模式比較相關。

二型糖尿的主要成因是胰島素阻抗，由於糖份不能進入身體內的器官、肌肉或者肝臟等，令血糖水平偏高，繼而在尿液中排走糖份。

根據香港糖尿病聯會的資料顯示，每10個二型糖尿病患者中，有9個都出現過重及肥胖情況，出現糖胖症的現象，這類型的病人的併發症風險比較高，比起一般人的死亡風險亦高7倍。

進食高糖食物會否增加患糖尿病風險？

Vivien表示很多人都誤解以為高糖飲食，例如多喝甜飲或多吃甜品類，有機會跟糖尿病有關。其實糖尿病的成因主要是因為胰島素產生阻抗，而胰島素產生阻抗跟過重及肥胖症有關，體重及熱量攝取過多才會增加增加患上糖尿病的風險。

例如高糖份的食物有機會熱量較多，因為糖份屬於碳水化合物的一種，但熱量攝取主要來自碳水化合物、蛋白質和脂肪，單單攝取糖份過高，未必跟糖尿病的風險有直接關係。

如果整體的熱量攝取過多，繼而影響體重，有機會跟糖尿病的風險有關。換言之，即使你不進食高糖的食物，都有機會增加糖尿病風險。

糖尿病症狀

糖尿病一般的症狀例如會口乾、容易出現疲倦、尿頻或者體重下降等等。Vivien提醒大家，大部分的糖尿病患者未必會出現一些病徵，所以建議大家定期檢查血糖水平會比較理想。

控制體重預防糖尿病

想預防糖尿病，首要控制體重。在熱量攝取方面，大家要少吃高脂食物，高脂食物含較高熱量，1克的脂肪，熱量大約9千卡，高過碳水化合物及蛋白質1倍多；在消耗方面，大家可保持做一些帶氧及負重運動。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣