【好人好事】89歲腦退化婆婆葵盛失蹤逾30小時　獲各界好心人助尋終在垃圾房找回

▲ 近日有名患有日前本港一名腦退化症89歲婆婆失蹤於葵盛，一眾好心人幫忙尋找，約逾30小時後發現婆婆。

本港近日一名患有腦退化症89歲婆婆失蹤，一眾好心人幫忙尋找，逾30小時發現婆婆於垃圾房跌倒未能起身，期間斷水斷糧，不幸中的大幸是婆婆沒有表面傷痕，現時安排她留院觀察，家屬十分感謝大家的幫忙及鼓勵！

89歲婆婆失蹤

事件中失蹤的何婆婆女兒報案，指母親於上星期五（6日）早上自行離開葵盛東邨盛逸樓住處後行蹤不明，離開時身上沒有身份證明文件和金錢，婆婆聽力及活動能力都較差，並患有長期病，身高140cm。當時她應該手持拐杖，左手佩戴玉鐲，穿深紅色上衣、黑色長褲及黑色皮鞋。

葵青區區議員周偉雄亦協助家屬尋人，在其facebook發帖表示收到社工通知，即時印製海報在邨內四處張貼，要求管理公司協助張貼在邨內各座大廈大門，而葵涌區報派出多隊記者在各區尋找婆婆下落。婆婆家屬和大量網民亦在社交媒體發出或轉帖尋人啟事，可惜經過一夜時間仍無消息。

於垃圾房跌倒及斷水斷糧

據周偉雄在facebook帖文消息，翌日警隊失蹤人口調查組到屋邨管理辦事處查看CCTV錄影片段，至下午在其中部分片段，發現疑似婆婆在昨早9:30進入盛和樓，跟隨速遞公司職員搭𨋢上高層，出𨋢後就再無離開的影像片段。

同日，保良局葵盛日間護理中心的社工，亦去到青衣， 因婆婆曾居住長康邨康和樓，有可能會在舊居附近出現，社工到該處貼尋人啟示，及向該邨街坊查詢。

至下午約4:00警方派員到盛和樓洗樓，查看電錶房、垃圾房及走火梯間，以及逐家逐戶拍門查詢婆婆蹤影。直至下午將5時多，在一樓5號梯的垃圾房尋獲婆婆。該垃圾房平時是沒有使用而沒有燈光，而地上有一條石壆，婆婆看不清楚致跌倒，她右腳膝頭曾做人工關節置換手術，所以跌倒後起不到身，超過30小時斷水斷食，婆婆身體較虛弱，但是沒有表面傷痕，已安排婆婆送院觀察。

家屬感謝大家幫忙

周偉雄表示該位置屬衞生署長者健康中心，房屋署的保安是不會巡邏該位置，所以保安巡樓時一直找不到婆婆，希望日後改善此保安漏洞。

家屬十分感謝大家的幫忙及鼓勵，會再設法加強對婆婆出入的注意，不想再發生同樣事件。

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責任編輯︰王明芳