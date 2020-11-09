  • 26°C
香港時間 : 20201109日 (週一) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】89歲腦退化婆婆葵盛失蹤逾30小時　獲各界好心人助尋終在垃圾房找回

親子 12:29 2020/11/09

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

近日有名患有日前本港一名腦退化症89歲婆婆失蹤於葵盛，一眾好心人幫忙尋找，約逾30小時後發現婆婆。

本港近日一名患有腦退化症89歲婆婆失蹤，一眾好心人幫忙尋找，逾30小時發現婆婆於垃圾房跌倒未能起身，期間斷水斷糧，不幸中的大幸是婆婆沒有表面傷痕，現時安排她留院觀察，家屬十分感謝大家的幫忙及鼓勵！

89歲婆婆失蹤

事件中失蹤的何婆婆女兒報案，指母親於上星期五（6日）早上自行離開葵盛東邨盛逸樓住處後行蹤不明，離開時身上沒有身份證明文件和金錢，婆婆聽力及活動能力都較差，並患有長期病，身高140cm。當時她應該手持拐杖，左手佩戴玉鐲，穿深紅色上衣、黑色長褲及黑色皮鞋。

葵青區區議員周偉雄亦協助家屬尋人，在其facebook發帖表示收到社工通知，即時印製海報在邨內四處張貼，要求管理公司協助張貼在邨內各座大廈大門，而葵涌區報派出多隊記者在各區尋找婆婆下落。婆婆家屬和大量網民亦在社交媒體發出或轉帖尋人啟事，可惜經過一夜時間仍無消息。

於垃圾房跌倒及斷水斷糧

據周偉雄在facebook帖文消息，翌日警隊失蹤人口調查組到屋邨管理辦事處查看CCTV錄影片段，至下午在其中部分片段，發現疑似婆婆在昨早9:30進入盛和樓，跟隨速遞公司職員搭𨋢上高層，出𨋢後就再無離開的影像片段。

同日，保良局葵盛日間護理中心的社工，亦去到青衣， 因婆婆曾居住長康邨康和樓，有可能會在舊居附近出現，社工到該處貼尋人啟示，及向該邨街坊查詢。

至下午約4:00警方派員到盛和樓洗樓，查看電錶房、垃圾房及走火梯間，以及逐家逐戶拍門查詢婆婆蹤影。直至下午將5時多，在一樓5號梯的垃圾房尋獲婆婆。該垃圾房平時是沒有使用而沒有燈光，而地上有一條石壆，婆婆看不清楚致跌倒，她右腳膝頭曾做人工關節置換手術，所以跌倒後起不到身，超過30小時斷水斷食，婆婆身體較虛弱，但是沒有表面傷痕，已安排婆婆送院觀察。

家屬感謝大家幫忙

周偉雄表示該位置屬衞生署長者健康中心，房屋署的保安是不會巡邏該位置，所以保安巡樓時一直找不到婆婆，希望日後改善此保安漏洞。

家屬十分感謝大家的幫忙及鼓勵，會再設法加強對婆婆出入的注意，不想再發生同樣事件。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
10:37 2020/09/17
【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
【臨終願望】癌末女生最後心願想再見到媽媽　母親急赴探望母女相隔20年終團聚
11:27 2020/07/25
【臨終願望】癌末女生最後心願想再見到媽媽　母親急赴探望母女相隔20年終團聚
【第二母親】女學生難捨小時候「母女情」　網上尋親與失散15年印傭重聚淚崩
18:40 2020/05/11
【第二母親】女學生難捨小時候「母女情」　網上尋親與失散15年印傭重聚淚崩
家庭關係 正能量 腦退化 認知障礙症 網絡熱話 健康問題 葵青區

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
13:45 2020/11/08
【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
【東張西望直擊】80歲婆婆每日麵包店前乞食住垃圾屋　揭現實是富婆擁多個物業【有片】​​​​​​​
14:44 2020/11/07
【東張西望直擊】80歲婆婆每日麵包店前乞食住垃圾屋　揭現實是富婆擁多個物業【有片】​​​​​​​