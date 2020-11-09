清酒愈來愈盛行，但清酒與廣東海鮮菜的相配之處卻鮮為人知。為了讓大眾認識清酒的魅力，由日本政府成立的日本食品海外促進中心（JFOODO）推出大型日本清酒活動「SEAFOOD LOVES SAKE.」，推廣清酒配搭廣東海鮮菜的魅力。

98%受訪者認同清酒與海鮮相配

今年10月初，JFOODO從50間餐廳收集了總共115份問卷，了解他們對清酒配搭廣東海鮮菜的評價。調查發現，有98%受訪者在品嘗後認為日本清酒與廣東海鮮很相配；然而在品嘗前，7%受訪者認為廣東海鮮菜並不適合搭配日本清酒，37%受訪者既不贊成亦不反對這種配搭，可現有超過40%受訪者於試飲後改變了想法。另外，超過99%受訪者給予7分或以上，認同清酒可以抑制魚腥味，並能帶出海鮮的鮮味。而且，所有受訪者皆認同廣東海鮮菜有多種烹飪方式，因此能夠與清酒作出各種搭配，更有99%受訪者表示會介紹予他人。

除腥抑臭 鮮味大增

為何受訪者於試飲清酒前後的反應如此不同？究竟為何清酒配海鮮會產生出奇不意的效果？

大家平日吃海鮮通常配以白酒，但其實白酒中含有的鐵質及亞硫酸（防氧化劑），會和海鮮的脂肪形成反應，產生腥臭味。相反，清酒基本上不含鐵質及亞硫酸，而且清酒的香氣粒子會與鼻腔黏膜上的受體結合，把魚腥味的粒子完全隔離，達到「補完效果」，能除腥抑臭。同時，由於清酒含有比白酒多5倍以上的胺基酸（鮮味成分），而清酒的鮮味成分和海鮮的鮮味成分可產生相乘效果，能令海鮮的鮮味大增，即所謂的「同調效果」。因此難怪超過99%受訪者認同清酒可以抑制魚腥味，並能帶出海鮮的鮮味。

Kikisake-shi（唎酒師）楊帆（Ivan）就指，近年清酒在世界各地大受歡迎，一來是因為日本菜盛行，二來，很多新派清酒湧現，包括氣泡酒，以及注重花香、果香的清酒等。他又強調，清酒在配餐方面的寬廣性勝於其他酒，跟海鮮的配搭尤為出色，「因為清酒有不同飲用溫度，可以由5度飲到55度；它更可遏抑腥味和提鮮，跟海鮮非常相配。」

▲ Ivan指清酒與廣東海鮮菜的配搭，十分出色。

SEAFOOD LOVES SAKE.活動推廣清酒魅力

Ivan又提及，SEAFOOD LOVES SAKE.的活動理念就是希望將清酒配搭廣東海鮮的概念推廣出去。「廣東海鮮的烹飪手法分兩種，其一是重視原味，以白灼和清蒸為主；另外是較重口味的，如避風塘煮法。而兩種煮法都可配清酒，白灼、清蒸海鮮可配清爽、清香型清酒，重口味海鮮則可配香醇型清酒。」

因此，JFOODO今年年尾繼續展開SEAFOOD LOVES SAKE.活動，為香港人的味蕾帶來新感覺。於接下來的11月23日至12月22日期間，SEAFOOD LOVES SAKE.將聯同Uber Eats及6間知名中菜餐廳包括龍皇酒家、孔夫子及龍圖閣海鮮飯店等，推出以清酒配搭海鮮的限定菜單；另外，由11月23日起，將會舉辦為期一周的「SEAFOOD LOVES SAKE WEEK」推廣活動，透過一連串的綫上活動向大家介紹清酒的魅力以及Uber Eats的限定菜單食譜；而配合疫情時期的在家「煮飯仔」需求，AEON和YATA將於12月10日至 1月18日期間特設「SEAFOOD LOVES SAKE.」特區，推廣清酒與海鮮食材，現場更會有唎酒師向顧客專業講解。

合作餐廳大力推介

作為SEAFOOD LOVES SAKE.的合作夥伴，龍皇酒家亦推出限定餐單。他們的海鮮菜式和烹調理念向來大受好評，當時令海鮮碰上日本清酒時，味道更是鮮上加鮮。負責人認為，清酒味道的多樣性及獨特的韻味能巧妙融合不同風味的海鮮菜式，大大提升海鮮的鮮味，令顧客用膳更為愉快，希望能將這絕佳配搭推介給更多香港人。

而主打新派孔府菜的人氣中菜廳孔夫子亦是SEAFOOD LOVES SAKE.的新夥伴。孔夫子以時令高級食材入饌，糅合粵菜精粹及魯菜元素，為食客呈獻嶄新中式餐飲體驗。今次首度引入清酒配中菜，行政總廚澤師傅特別為此設計餐牌，將清酒絕妙地配合得宜。他更指，日本能將魚類和海鮮的味道發揮極致，煮出各款精緻料理，希望引入日本的飲食文化，透過精緻粵菜配搭日本清酒的特別菜單，為香港人的味蕾帶來新的刺激。

了解更多SEAFOOD LOVES SAKE.︰

網頁︰https://seafoodlovessake.com/cantonese/

Facebook︰https://www.facebook.com/seafoodlovessake

（資料由客戶提供）

