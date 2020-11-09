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【心血管健康】心血管堵塞易增猝死風險　10大護心食物三文魚牛油果上榜

保健美顏 14:20 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

10大護心食物有助維持心臟及心血管健康。

若心血管被堵塞，容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病，增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物，指有助維持心臟及心血管健康。

營養師杯蓋列出這10種食物的營養素，以及對人體健康的好處：

  • 燕麥：富含𝝱-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。﻿
     
  • 三文魚：富含omega3脂肪酸，可以幫助抗凝血，降低血壓，保持血管健康，減少發炎症狀。﻿
     
  • 深綠色蔬菜：富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化，礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。﻿
     
  • 堅果：富含omega3脂肪酸及礦物質，能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。﻿
     
  • 甜菜：當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。﻿
     
  • 豆類：富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇(LDL)。﻿
     
  • 牛油果：CNN文章提到有研究顯示，每天吃牛油果可以降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。﻿
     
  • 低脂牛奶：牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓，但是要選擇低脂，否則飽和脂肪酸，對血膽固醇影響比較大。﻿
     
  • 橄欖油：單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇(LDL)並增加高密度膽固醇(HDL)。﻿
     
  • 選擇低鈉飲食：鈉含量攝取過多，是造成血壓過高的主因，所以盡量選擇低鈉飲食。

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載

同場加映：BBC列出10大最有營養食物，肥豬肉也上榜！

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責任編輯：黃泳欣

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