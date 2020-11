【心血管健康】心血管堵塞易增猝死風險　10大護心食物三文魚牛油果上榜

▲ 10大護心食物有助維持心臟及心血管健康。

若心血管被堵塞,容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病,增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖(杯蓋)在其facebook專頁指出,CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物,指有助維持心臟及心血管健康。

營養師杯蓋列出這10種食物的營養素,以及對人體健康的好處:

燕麥:富含𝝱-聚葡萄糖,可幫助降血膽固醇及血脂,對血管健康很好。



三文魚:富含omega3脂肪酸,可以幫助抗凝血,降低血壓,保持血管健康,減少發炎症狀。



深綠色蔬菜:富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化,礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。



堅果:富含omega3脂肪酸及礦物質,能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。



甜菜:當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。



豆類:富含水溶性膳食纖維,能夠幫助減少低密度膽固醇(LDL)。



牛油果:CNN文章提到有研究顯示,每天吃牛油果可以降低血壓,其中的單元不飽和脂肪酸,可以幫助減少低密度膽固醇(LDL)並增加高密度膽固醇(HDL)。



低脂牛奶:牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓,但是要選擇低脂,否則飽和脂肪酸,對血膽固醇影響比較大。



橄欖油:單元不飽和脂肪酸,可以幫助減少低密度膽固醇(LDL)並增加高密度膽固醇(HDL)。



選擇低鈉飲食:鈉含量攝取過多,是造成血壓過高的主因,所以盡量選擇低鈉飲食。

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載

