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【體質大不同】血瘀體質人士易脫髮偏頭痛　中醫推介3款行氣活血茶療

保健美顏 12:38 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（iStock圖片）

血瘀體質的人平時可以飲用行氣活血的茶，以下介紹玫瑰紅花茶。玫瑰花疏肝解鬱，行氣活血，藏紅花祛瘀功效顯着，常飲此花茶可以活血祛瘀，對於血瘀體質有良好的改善作用。

玫瑰紅花茶

材料:

  • 乾玫瑰花 5克
  • 藏紅花 3至5條

製法:

  • 先用涼開水漂洗乾玫瑰花浮塵，之後用約400毫升滾水沖泡，加杯蓋焗約5分鐘即可飲用。

除了上面介紹的玫瑰紅花茶，日常也可用三七粉或者藏紅花沖水飲。以下2個方法雖然簡單，但最好還是先進行體質檢測，再諮詢註冊中醫師確定具體服用量比較合適。

三七粉沖水

方法：

  • 每日清晨用熱水沖服約2克三七粉。
  • 平時胃沒有問題的就空腹喝，平時胃有不舒服的就早餐後再喝。
  • 正值月經期或懷孕的女士就暫停服用。

藏紅花沖水

方法：

  • 每次取3至5根藏紅花，用滾水沖泡，幾分鐘後即可飲用，反覆沖泡4至5次後可以連同花絲一同服下，喝3天停一天，或者隔天服用。
  • 同樣，月經期婦女和孕婦不宜服用。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣

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