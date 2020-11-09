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【母乳血淚】林峯妻塞乳致急性乳腺炎發燒39.6°C　張韾月極痛喊足大半個鐘︰辛苦過生B

育兒經 13:27 2020/11/09

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林峯老婆張馨月產後做母乳媽媽，近日捱過急性乳腺炎的慘痛經歷。

為了給BB最好的營養，很多媽媽都盡力餵母乳，林峯老婆張馨月今年9月誕下B女後，亦全力做母乳媽媽，自言母乳過多的她，最近慘遇塞乳問題，更患上急性乳腺炎，一度發燒至39.6度，通乳腺的過程痛苦到喊足大半個鐘，反而生BB時卻未曾流過一滴淚。

張馨月昨日（8日）在社交平台上載放有大量母乳及B女在床上的照片，並寫文分享她的塞乳慘痛經歷。她指日前胸部突感強烈刺痛，起初以為是母乳分泌太快，但回家揼出母乳再加冰敷後，胸部依然痛楚，更形容是從BB出生至今，從未如此疼痛過。

林峯和張馨月今年9月誕下B女。（微博圖片）

她立即聯絡通乳師前來通乳腺，但通乳的過程令她全身難受，沒有力氣，痛我她嚎啕大哭。

一邊通乳一邊哭，通乳師看我太痛了，哭了大概大半個小時（生孩子都沒流一滴淚）。

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最高發燒至39.6度

通乳師見狀，建議張馨月到醫院求診。張馨月一停下便開始發抖，足足10幾分鐘，之後往醫院途中，更開始發燒至39.6度。

她抵達後，被轉介到醫院為防疫而臨時設立的「發熱門診」，由於醫生非專科，先為她做了血液檢查及核酸檢測，在等報告的一小時中，她形容自己已燒到後腦般劇痛，最後醫生亦只開了退燒及消炎藥給她。

張馨月產後玩瑜伽。（微博圖片）

不過，張馨月翌日仍處於低燒狀態，下午又再燒至39度，吃完藥後開始冒汗，並再找通乳師幫手通乳腺，才慢慢康復起來。

排出好多顆乳渣，乳腺管通暢，才能更好的出奶，不容易堵奶。

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建議每3小時泵一次

媽媽餵母乳經歷很多辛酸，張馨月提醒媽媽們一旦有急性乳腺炎，須吃退燒藥和消炎藥，定時泵奶，每次泵完後冰敷。她建議，定時泵奶時間是每3小時泵一次，而且要保持飲食清淡，多喝水，好好休息。

祝餵母乳的寶媽們都可以一路通暢，給你們點讚，真的太不容易了！

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責任編輯︰林綺玲

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