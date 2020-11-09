團體發起一人一信計劃　支持改劃近交椅洲海域作不可填海區

▲ 團體發起一人一信計劃，支持改劃近交椅洲海域作不可填海區域。（資料圖片）

中部水域應否填海向來熱議，早前就有市民向城規會申請將交椅洲附近的位置，由「貨櫃碼頭及貨櫃後勤用地」改劃成「海洋功能保留區」 地帶，簡而言之，即保留海洋用途，避免政府填海。而守護大嶼聯盟召集人謝世傑就乘機發起一人一信行動，呼籲市民向政府反映對填海的意見。

填海或會造成的生態影響詳看：【下一頁】

是次申請改劃的坪洲居民馮錦霖現身說法指，是次申請的位置位於大嶼山竹篙灣地段第４號及第6號，佔地328萬平方米；按原先的規劃，有關地段將用作「貨櫃碼頭及其後勤用地」之用。

馮錦霖指出，近年香港的港口吞吐量持續下降，疫情下亦難以出現反彈跡象，作為申請人，認為預留該位置予貨運業是無需要，亦是對貨櫃碼頭的需求「極端高估」，所以希望政府能改劃有關用地，保護海洋生態。

根據申請摘要，若成功申請「海洋功能保留區」，則有關海域會保留海洋基本功能讓公眾所用，包括船隻航行、捕魚、海上駕駛、康樂活動，及海洋生態等社會科學或自然科學研究。該區將不得進行填海造陸，或大規模永久覆蓋海面的發展，同時亦不得進行海洋資源的開採、挖掘或海床地貌的破壞。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑則指，雖然有關申請為個人行動，但實際上乎合公眾利益，所以發起希望發起「一人一信」行動，呼籲公眾積極參與城規會的諮詢，反映保留海洋，不要填海的意願。

香港觀鳥會助理保育經理胡明川就指，如中部水域填海，將嚴重影響生態，包括嚴重干擾本港僅餘數十隻白腹海鵰繁殖及覓食，最終影響牠們的繁殖成功率，更令其在港的數量減少。另外，發展有關海域會增加人為干擾、引入外來物種等，影響香港獨有的香港雙足蜥，甚至會令牠面臨絕種的威脅。

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記者：陳梓蔚