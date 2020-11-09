  • 26°C
香港時間 : 20201109日 (週一) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無知老爺】港媽患妊娠毒血症BB早產亡　老爺傷口撒鹽質疑吃熱氣食物引致

親子 13:06 2020/11/09

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

一名港媽懷孕時患妊娠毒血症，BB在懷孕28周時早產，惟不久後離世。

孕婦跟胎兒血脈相連，若孩子不幸夭折，媽媽的身心必定承受無比傷痛。一名港媽於討論區發帖，指在懷孕25周時患妊娠毒血症，而BB最後在28周早產，不久後不幸夭折。然而，家中的老爺一直認為妊娠毒血症與熱氣有關，質疑港媽懷孕吃太多熱氣食物，更不斷在港媽傷口上撒鹽，導致港媽面對老爺時精神緊張，甚至聽見對方的聲音已感到害怕。

一名港媽在討論區「親子王國」以「點解老爺你要係咁喺我心口撒鹽」發帖，港媽指在懷孕25周時患妊娠毒血症，需住院治療，在住院近一個月的期間，老爺奶奶帶同日用品到醫院探望。喜歡喝茶的老爺突然說，

有BB嗰陣要飲多啲茶，係咪食咗好多熱氣嘢啊？

港媽表示，老爺認為妊娠毒血症就等同「熱氣」，幸好明白事理的奶奶立刻解釋。

老爺不停口講「熱氣」影響患病

而BB最後在懷孕28周時早產，惟BB在出生不久後便不幸離世，而醫生及護士向她們解釋BB離世的原因時，老爺又再次不停問港媽是否進食不合適的食物，「之後又話BB出世其實冇7個月大似5個月。」儘管醫生解釋妊娠毒血症仍未查出發病原因，老爺堅持任何事發生均有原因。老爺的說話傷透港媽的心，即使已傷心得淚流滿臉，他仍沒有停止任何傷害港媽的說話，直至丈夫喝止。

出院後，奶奶已提醒老爺不要再提及BB離世的事件，惟老爺經常失憶，

又係咁話我同BB冇緣份呢啲嘢整定，其實呢啲說話真係好難聽，我成日偷偷喊。

當時，港媽已與丈夫決定，待再次懷孕時便搬走。

親戚面前仍不斷重提傷心事

事隔一個月後，港媽心情稍稍平復，老爺突然致電給她，稱其他親戚上門探望她，「其實我真係唔想，因為佢哋一嚟我又要聽嗰啲說話。」待親戚們來到，老爺依然不理港媽的感受，不斷說傷害她的話，港媽再次忍不住在親戚面前哭起來。即使親戚們勸喻不要再說，惟老爺還是認為BB夭折與食物有好大關係，

又話食錯乜嘢，冇食乜嘢就會搞到咁，我真係好辛苦，可唔可以唔好再提，我而家聽到佢把聲就好驚。

網民：快搬走！

帖文引來不少網民留言，鼓勵港媽與丈夫搬走，「其實真係好影響你情緒，而家就搬走啦」及「老爺唔會改變，盡早搬走啦」，而港媽則回覆指，丈夫擔心她會患情緒病，將會在下個月搬走。

另有不少網民分享相似經歷，有網民指她在懷孕7周時小產，其爸爸不斷指責她吃沙律而導致小產。爭吵過後，爸爸沒有再提及事件。但在一個星期後，她發現爸爸向全部親戚宣佈她小產，並尋求其他人支持沙律會導致小產的說法，

我咁初期冇咗，醫生都話係原因不明，絕對唔會因為單單一兜沙律可以搞成咁，真係嘔血。
 

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀

相關文章

【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
13:38 2020/10/07
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
【無知老爺】懷孕21周發現雙胞胎有先天性缺陷　醫生建議做人工流產老爺懶理迫生畸胎
17:08 2020/07/03
【無知老爺】懷孕21周發現雙胞胎有先天性缺陷　醫生建議做人工流產老爺懶理迫生畸胎
【無知長輩】長輩催促生第二胎　患糖尿病媽媽生仔風險高︰再生一個我可能會死
17:45 2020/01/28
【無知長輩】長輩催促生第二胎　患糖尿病媽媽生仔風險高︰再生一個我可能會死
家庭關係 產後調理 產後抑鬱 懷孕 網絡熱話 治療 情緒病

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
13:45 2020/11/08
【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
【東張西望直擊】80歲婆婆每日麵包店前乞食住垃圾屋　揭現實是富婆擁多個物業【有片】​​​​​​​
14:44 2020/11/07
【東張西望直擊】80歲婆婆每日麵包店前乞食住垃圾屋　揭現實是富婆擁多個物業【有片】​​​​​​​