【雙扶到老】賺微薄月薪供病妻每周洗腎　82歲行動不便老伯視力弱撐拐杖做清潔工

▲ 82歲老伯做清潔工，賺取微薄月薪，支付患病愛妻每周的洗腎費用。

夫妻走到白頭，靠的是對彼此的信任與愛護。新加坡一位8旬老伯即使行動不便、視力不佳，仍撐著拐杖做清潔工，以賺取微薄月薪，支付患病愛妻每周的洗腎費用。他的事件感動了不少網民，別人看來工作對老人來說很辛苦，他卻積極面對，只要妻子在身邊已心滿意足。

新加坡非政府組織「The Good Exchange」的共同創辦人Lee Siew Yian（下稱李小姐），於上周五（6日）在facebook分享了82歲老伯「Uncle Ming」（下稱明叔）的經歷，她表示當看到一個老人撐拐杖、握濕布在打掃桌子，自己有點激動，老伯只是默默地工作。

行動不便撐拐杖清潔

看到此情此景，李小姐無法安坐椅子上，她走過去問老伯可否跟他聊天，對方同意了，他們就坐在老伯剛打掃過的一張桌子上聊起來。她因而得悉明叔今年82歲，與妻子沒有孩子，他做清潔工月薪1300新加坡元（約7500港元）。明叔的妻子患有腎病，每周必須洗腎一次，他需支付妻子的治療費用。

▲ 明叔希望過有尊嚴的生活，而不是單靠援助。（相片來源︰「Lee Siew Yian」fb）

由於明叔行動不便和視力不佳，他不能騎電單車，只能每天乘的士上下班，每月花費約300新加坡元（約1700港元）。儘管他面對困境，但他仍非常開朗和樂觀，李小姐稱「儘管他視力不佳，我仍能看到他眼中的火花」。

與愛妻一起已心滿意足

李小姐告訴明叔，他符合資格申請一些政府計劃，更即場為他聯絡當地政府社會和家庭發展部（Ministry of Social and Family Development），職員與他們交談後，請明叔提供個人資料，以便進一步辦理申請。

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而且職員還為明叔找到距離他家最近的無國界醫生辦事處，無國界醫生的工作人員指將有社工跟進明叔的個案，這意味著他將獲得每月的支援。李小姐離開前，祝明叔一切順利，並問他還有否其他需要。明叔回答︰

我很好，有太太已心滿意足，沒有甚麼缺乏。我們吃飽了，清真寺每周都給我們飯。

當李小姐向明叔道別時，他微笑著問李小姐的名字，表示「謝謝您的幫助」。

感謝明叔教感恩知足

遇到明叔後李小姐有感，明叔教會她感恩與知足，他想過有尊嚴的生活而不是單純依靠援助︰

他的感恩之心勝過一切逆境，絲毫沒有破壞他樂觀的人生觀。明叔，謝謝你當我的老師。

李小姐也想透過分享，令更多人幫助身邊有需要的陌生人。她在帖文分享了一段15秒的影片，可見行動不便的明叔撐著拐杖，步履蹣跚走向一個又一個桌子抹枱。明叔樂觀的做人態度及敬業精神，同樣值得尊重。

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責任編輯︰駱秀玲