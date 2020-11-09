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【聖荷西謀殺案】鄭秀文奪中西電影節影后　Sammi：希望鼓勵大家努力追夢

娛樂 12:44 2020/11/09

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鄭秀文憑《聖荷西謀殺案》封后。

鄭秀文（Sammi）、佟大為、蔡卓妍（阿Sa）主演《聖荷西謀殺案》，Sammi與阿Sa早前已分別入圍第39屆香港電影金像獎最佳女主角及最佳女配角，今日再獲第16屆中美電影節公佈「金天使獎」得獎名單，Sammi亦憑《聖荷西謀殺案》榮獲年度最佳女主角大獎！

今年因疫情關係，中美電影節首度取消頒獎典禮，於香港時間星期一（9號）早上以線上形式宣佈「金天使獎」各項大獎的得主名單。

《聖荷西謀殺案》除獲頒年度金天使獎電影，Sammi憑《聖荷西謀殺案》難度極高的崔巧玲一角，榮獲中美電影節評委肯定，勇奪年度最佳女主角大獎！

Sammi鼓勵大家不要放棄夢想。

Sammi發表得獎感受：「這個獎對我意義非凡，不單是一個鼓勵，亦是對我演出上一個很大的認同！」

Sammi感謝電影公司及監製朱嘉懿、導演潘源良讓她演出Ling姐這個角色，以及多位好拍檔如佟大為、蔡卓妍、林嘉華、譚耀文等。」

Sammi：「今次能夠得到最佳女演員，不單是一個很大的鼓勵與認同，亦希望藉著得獎，帶給大家一些啟發，如果你在電影路途上有很多夢想，在追求夢想過程中，有很多掙扎、困難，也曾跌倒過很多次，好希望今次得獎，可以帶給你內心一些啟發、鼓勵，你要抓緊自己目標、抓緊方向，不要害怕困難，希望有一日，你們都能夠達成心目中對電影的理想與夢想！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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