【無間行者之生死潛行】謝天華再演卧底不斷捱打　周柏豪突破演反派

▲ 周柏豪跟謝天華於戲中身份是對立。

由謝天華、周柏豪、連詩雅主演的電影《無間行者之生死潛行》將於11月19日上映，謝天華將繼Laughing哥之後再度演警方卧底，戲裡跟周柏豪是敵對關係，另外《使徒行者》裡的「歡喜哥」許紹雄也有份客串，此片可說集齊過往卧底題材的元素。

於《無間行者之生死潛行》裡，謝天華跟周柏豪分別飾演黑幫及反黑隊要員兩個黑白殊途角色，原來二人真正身份反差極大，是雙方安插在對方陣營的臥底。二人既要挑戰打戲，更要大鬥演技。

▲ 謝天華再次挑戰卧底角色。

謝天華在片中多場社團群戲中不停大打出手，絕對是體力大挑戰。天華笑言接拍這部電影是自虐式，他說：「今次拍攝動作場面相當疲累，因為並非打人，是無限量地捱打，被人打到停不到，體力上非常之攰。但可以跟一班好戲之人好似呂哥、Benz哥對戲，還有同柏豪互相試探、衝突，過足戲癮，幾攰都值得！」

▲ 天華有不少打鬥戲場口。

天華、柏豪二人雖然從未合作，但柏豪直言二人惺惺相惜：「好珍惜跟天華哥合作，對我來說是一個好好嘅機會。雖然片中我們的角色是對立狀態，但埋位前都會傾計培養默契，所以拍攝時氣氛都好愉快。今次是我第一次在電影入面情緒起伏那麼大，特別難忘。」

而剛於年頭憑暖男Oppa勇奪「最受歡迎電視男角色」的周柏豪影視雙線發展，一直挑戰不同類型角色，今次在《無》片中由黑漂白，與代表作《使徒行者2》中樂少一角反差極大。

▲ 暖男oppa周柏豪今次演奸角。

電影中周柏豪飾演的段一凡被黑道中人陳啓泰一手裁培，由大學生演到總督察，柏豪演活這個黑道臥底的整個成長階段，難度不少，不斷打破演出上的框架。對此柏豪說：「今次參與《無間行者之生死潛行》特別爽，因為可以一次過感受港產片最強的戲碼，好似飛車、追捕跟鎗戰場面！希望觀眾都可以入戲院減下壓！」