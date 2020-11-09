【國泰裁員】國泰管理層指若航空業恢復毋須進一步裁員　擬聘新機師

▲ 國泰管理層指若航空業恢復，毋須進一步裁員，又擬聘請新機師。（經濟日報資料圖片）

國泰航空上月公布重組計劃，宣布裁減5,300名員工。國泰管理層指，公司重組及開放債務市場後流動資金穩健，如果明年航空業可以恢復，料可應付未來危機， 毋須進一步裁員；又透露公司有計劃重新聘請新機師。

立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會今日（9日）早上召開聯席會議，討論國泰航空裁員事宜。國泰航空主席賀以禮表示，明白要求員工減薪，對他們帶來痛苦和困擾，他感激接受新合約條件的員工，亦尊重不簽署者，公司會為他們提供比法例規定更好的賠償。

會上有立法會議員批評國泰管理層僅減薪1年，員工卻要永久減薪，是「雙重標準」。賀以禮回應時否認，強調員工及管理層的減薪方案不一。他說，空中服務員在新合約下平均減薪15%，高層減薪幅度為3成，若日後飛行需求增加，空中服務員飛行量增加，即恢復至一個月90小時，每星期21小時的數量，不排除薪酬有機會回復至2019年的水平；至於行政人員的薪酬結構，明年年底再作檢討。

國泰行政總裁鄧健榮稱，公司現時計劃開始招聘機師，並會優先重新招聘被裁員工；至於空中服務員的招聘，按客運需求及所需的培訓時間，預計要明年下半年才進行。

旅遊界立法會議員姚思榮關注若國泰日後再出現危機，政府會否再「出手」注資。運輸及房屋局副秘書長劉家麒回應說，現時難以估計政府日後會否再投資國泰。

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記者：陳曉瑩