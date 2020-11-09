涉腳警長18歲文員改判囚30天　上訴庭指或引起效法致更大暴力衝突

▲ 上訴庭今(9日)頒下書面判決書。（資料圖片）

去年11月有人發起三罷期間，涉在將軍澳以腳踢警長的18歲文員承認1項襲警罪，被判感化12個月，律政司認為判刑過輕，早前向上訴庭申請覆核刑期獲批，改判囚30天。上訴庭今(9日)頒下書面判決書時指，涉案文員當時襲擊警務人員，很可能引起其他人效法，造成更大規模的暴力衝突。原審裁判官偏離襲警案一般判刑選項，判處感化屬原則犯錯及明顯過輕，必須糾正。

涉案答辯人為文員龔逸勤（18歲），早前於觀塘裁判法院承認1項襲警罪，控罪指他於2019年11月11日，在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。

上訴庭今頒下書面判決指出，律政司一方申請覆核刑期時指，答辯人以腳踢向警長，目的是要阻礙警長追截示威者，讓示威者逃走，其行為亦可能觸發其他人動武, 造成漣漪效應, 令情況一發不可收拾。

律政司一方指答辯人家中雖有不幸，與本案沒有任何關係，原審裁判官過分聚焦於答辯人的個人情況，忽略了控罪嚴重性，判處感化令予以公眾傳遞錯誤信息, 令人誤以為年輕、初犯和家庭背景值得同情，便可減輕干犯嚴重罪行的罪責，即時監禁是本案唯一合適的刑罰。

答辯人一方則要求上訴庭可改判社會服務令，有助年輕犯人更生。代表律師重申，答辯人是上班時路過，在一時衝動下本案，沒有證據顯示答辯人與示威者合謀或其行為實質阻礙警方執法。

上訴庭指案發當天是「大三罷」，答辯人應有心理準備，外面的情況會較亂。當身穿全副防護裝備的警務人員向他迎面跑來，並朝著與他的相反方向追向示威者，答辯人理應知道警務人員正在執法，答辯人卻用腳踢向警長，目的必然是阻礙警長執法。正如律政司一方正確地指出，答辯人當時襲擊警務人員，很可能會引起其他人效法，造成更大規模的暴力衝突。

上訴庭指原審裁判官沒有辨識出案中的任何加重罪責因素，答辯人干犯的罪行嚴重，罪責比一般襲警案高。即使考慮了其個人處境等，即時監禁仍是唯一可取的刑罰。

上訴庭認為原審裁判官過於著重答辯人個人等數項因素，偏離襲警案的一般判刑選項，判處12個月感化是原則犯錯和明顯過輕，必須糾正，故以8個星期為量刑起點，基於認罪及覆核申請，減刑至至30天。

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記者：林育慧