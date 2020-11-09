【母愛偉大】將繼女視如己出一家五口樂融融 楊卓娜生日獲丈夫送驚喜放閃

▲ 持家有道楊卓娜生日在即，老公夾埋外母、女兒送驚喜。

藝人楊卓娜即將迎來其42歲生日，近日不少好友已為她預祝生日，楊卓娜老公楊志翹早前聯同外母、三位女兒及親友，為太太送上驚喜，更讓楊卓娜感動落淚！楊卓娜與老公結婚前，已經跟兩位繼女關係要好，全靠有位母兼父職、刻苦耐勞的好媽媽作為人辦。

11月10日是楊卓娜的42歲生日，日前她已獲好友為其預祝生日，送上蛋糕和鮮花慶祝。事後楊卓娜把花束帶回家後，搞笑地惹來老公的注目，笑指「花唔可以隨便送」。

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▲ 老公見楊卓娜收花，看來很不是味兒。（Facebook圖片）

楊卓娜回家後拿著花束不停自拍，在旁邊的老公突然後下手上的工作望著她，她笑謂：「我強調，佢絕對唔係妒忌！只係又上咗一課，可能今次真係明白咗『花唔可以隨便送』嘅道理。」

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▲ 老公為楊卓娜準備的生日驚喜。（Facebook圖片）

老公約定外母送驚喜

未知是否日前見到老婆收花後上了一課，還是早已經密謀籌備已久，楊生串通外母以及三位女兒，連同數位親友為楊卓娜送上生日驚喜，楊卓娜寫道：

最驚喜的一個生日飯！個個都話唔得閒同我預祝生日，連阿媽都話唔得閒理我，要照顧小珍珠！（等我呷醋咗幾日）原來係楊生搞鬼，要俾個驚喜我，搞到我一入房門就感動到喊！多謝家人及好友們！Love You All！

楊卓娜與老公結婚11年，在2009年誕下女兒楊舒然後，才與「廣告燈箱大王」之稱的楊志翹簽紙成婚。當年因為楊卓娜為楊志翹與前妻所生的兩名女兒擔任手工藝老師而結緣，相戀以來一直把兩女視為己出，而兩名繼女亦早已稱楊卓娜為媽媽，妹妹出生後三姊妹亦非常友好，一家五口和樂融融。

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▲ 三位愛女為媽媽送上驚喜。（Facebook圖片）

由於楊父英年早逝，其母在楊卓娜與妹妹楊怡（現名楊茜堯）非常年幼時，便開始母兼父職，獨力支撐整頭家。楊母曾於酒樓當侍應，又做過派傳單、清潔等工作，而兩姊妹亦非常懂事，會客串幫媽媽手派傳單、倒垃圾。

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而楊怡為了養家，中五畢業後便加入無綫藝員訓練班而入行賺錢，楊卓娜則參選港姐而加入幕前，不過因為妹妹比她更早走紅，一度令楊卓娜自責未有盡力做好家姐的角色。

直到女兒出生後，楊卓娜自覺要成為女兒的榜樣，開始積極工作，知名度亦開始上揚，成為至今家庭事業兼顧得非常好的女強人典範。

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