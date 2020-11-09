【移民加國】80後港男紮根多倫多30年　開Group助港人DIY移民加拿大50歲都得

▲ 80後港男Peter成立「楓之谷」fb group，助港人移民加拿大。

移民顧問中介，在今天政局不穩的香港絕對是商機大市場，但偏偏有人提倡「移民DIY」。80後男生Peter移民加拿大30多年，於2017成立「楓之谷 - 加拿大移民，回流，團聚」group，提供實用的移民資訊，由20歲至50歲，無論是走Express Entry還是讀書移民，他也有意見提供。

▲ 「楓之谷 - 加拿大移民，回流，團聚」的版主Peter，成立fb page純為資訊交流，主張港人以DIY形式移民加拿大。(相片︰被訪者提供)

來了多倫多30年的Peter，90年代跟父母來到加拿大，其後見同輩友人不斷回流香港。他表示︰

可能他們之後覺得加拿大發展空間不大，97年回歸後香港好似無事，但我那時沒走留在加拿大。時至2016尾，發現有香港人想以配偶團聚方法重返加國，故在2017年開了「楓之谷」這whatsapp group，起初僅以回流團聚經驗作分享，記得當時僅有10多人，但友人互相介紹下，人愈來愈多。 後來發現，內地人其實在多倫多一向以wechat group分享移民生活等相關資訊，唯香港人那時没有。我們轉開現在的fb page方便香港人找我們，隨著香港時局不穩，由百幾人到今天8,000多個followers，以助港人移民加拿大。

▲ 加拿大四季分明，免費靚景隨處也可擁有。(相片︰被訪者提供)

20歲至50歲 各有移民加國渠道

Peter目前在多倫多從事物業管理，兩個囝囝一個讀幼稚園一個讀學前班，說成立fb page純為非牟利的資訊交流，主張以DIY形式移民加拿大，並為谷友解答移民問題，笑言無形中得罪不少移民顧問。

其實各有方法，無論你是20歲到50歲，都可移民當地。若20至30歲左右，先可去一個名為CRS calculator(即加拿大綜合排名系統 Comprehensive Ranking System的網址)，看自己有多少分，以申請特快通道，即Express Entry，可用香港經驗、語言能力、年齡去計聯邦特快通道的分數，最近抽獎約要470分，已經算好高。 如果夠分的話，不用讀書或在加拿大搵工，就可以移民，這是最低廉的移民計劃。

▲ Peter身處在安大略省，該省一向也好山好水，離多倫多以外範圍也有很多優美自然景色。(相片︰被訪者提供)

但Peter也表示，35歲以上用特快通道成功率會較低，除非你是高學歷及高語言能力人士，「470是入門分數，另外每一年大1歲減五分。」因此Peter推介想移民加拿大的另一方法，正是讀書移民，合30歲至40歲人士，在他的group內亦有不少成功案例。

即是到認可的學院，讀兩年或以上的書就可，商科、廚藝、工商管理、工程、IT等都可以，最緊要可向移民官解釋到你為何去讀書。加拿大提倡life long learning，50歲都可以，有學校收就得，學生簽證也沒年齡限制。

讀書移民 工作後可行申請永居

Peter說兩年的課程只約3.5萬至4萬加幣(約20萬至24萬港元) 左右，之後再找工作。學簽持有人做滿1年全職0/a/b類工作(一星期30小時)，夠最近EE分數，就可申請加拿大聯邦EE CEC提名。

有部份香港人會到曼尼托巴省(即Manitoba，簡稱曼省)、薩克其萬省(即Saskatchewan，簡稱薩省)或愛德華王子島省(Prince Edward Island)等地方，因門檻較低，做6個月至一年工作就可入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份。

▲ Peter兒子在學校學習南瓜佈置來慶祝萬聖節。(相片︰被訪者提供)

所謂的省提名，是省需要某些專業人士或技術移民，跟聯邦拿一些配額，讓他們定居以創造經濟效益。「由讀書到拿永居資格，像打機逐級上去。」Peter說，成功了省提名後就自動加600分入你EE 個人檔(EE Profile)，那就很大機會得到永久居民身份，不用繳付巨資中介費予移民顧問，

若你拿百多萬港元來，撇除兩年約4萬元加幣(約24萬港元)的學費，另加租屋費，用車，生活費等(預算每月$2.4萬港元)已好夠駛。另外，學簽持有人可以上學時返一星期不多於20小時的兼職，Sem Break可以返全職去擴闊人際網絡和後續工作安排。



曼省300萬港元買2,000呎房子 唯宜先租後買

在加拿大BC省，Peter也說「省內也有特定的學院提供一些IPG ( International Post-Graduate )課程，內有30多種碩士課程，讀完不用找工，畢業後直接提名成為永久居民，這是較少人提到的。」

▲ 多倫多的專上學院Centennial College，也是可讀書繼而移民的選擇。（官網圖片）

值的一提的是，Peter說申請學簽的配偶，還可申請配偶工作簽證 (SOWP)，讓他找工之餘也可以進入那省提名通道，「大多數省份其子女也可讀書，幼稚園以至中學也是學費全免。」雖然如此，Peter說一個讀學前班的兒子，一星期則預1,300加幣/約7,700港元一個月。

至於加拿的的樓價，Peter說最熾熱地方是溫哥華，其次是多倫多，「有谷友之在Winnipeg (即曼省省府)用50萬加幣/ 約300萬港元就買了一間2,000多呎的房子，已經好靚，在多倫多可能要110萬加幣，溫哥華則要200多萬。」

▲ Peter目前與老婆及兩個兒子居於多倫多，一個讀幼稚園一個讀學前班，「後者一星期預1,300加幣/約7,700港元一個月。」(相片︰被訪者提供)

盡管如此，Peter還是奉勸想移民到加國的港人，宜「先租後買」。「但不少港人好緊張一定要買樓先，這是他們的mindset。我認為應試環境，租樓合住用融入到當地生活，買樓都未遲。況且加拿大買樓易，賣出去就困難尤其不是大城市，不能好快套回現金，『責』住一筆錢。」

撰文︰馮柏偉