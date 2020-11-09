建行（亞洲）憑三大優勢推全新跨媒體品牌及廣告　金融科技+跨境理財+專業企業及商業方案

▲ （圖片由中國建設銀行(亞洲)股份有限公司提供）

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)推出三大優勢產品，並同時三分鐘導演足本版的全新廣告微電影，宣傳推出建行(亞洲)「智能創夢想，建未來」的全新品牌。

新推出的「智能創夢想，建未來」全新品牌，正好與銀行目前「建現在，見未來」的品牌定位相呼應。「建行(亞洲)」推出的產品有三大優勢

（一）金融科技實力 - 建行(亞洲) 推出一系列創新金融科技服務，包括「e賬戶服務」、虛擬信用卡*、e-Loan*及跨平台證券買賣等，致力為客戶提供便捷、高效的智能銀行服務，盡享電子化理財生活。

（二）跨境理財優勢 - 建行(亞洲)憑藉母行中國建設銀行過萬個分支網絡的優勢，矢志成為「大灣區理財專家」，積極推出多元化大灣區跨境金融服務，包括內房按揭、大灣區消費貸款、跨境直聯匯款及自動跨境薪酬匯款等，切合客戶對互聯互通的跨境理財需要，讓客戶突破地域界限，把握理財創富機遇。

（三）專業企業及商業方案 - 建行(亞洲)憑藉龐大跨境優勢，加上強大的金融科技應用，悉心為客戶提供全面企業及商業銀行服務，包括跨境營商登記、銀企直聯、現金池服務、代發代扣等，為企業於大灣區跨境經營提供強而有力的支持

全新跨媒體宣傳廣告理念

此廣告由專業的電影製作團隊籌劃，並由曾獲香港電影金像獎「新晉導演」獎提名的導演 - 陳志發傾力製作，以充滿未來感且帶溫情的微電影拍攝方式，讓建行(亞洲)成為客戶心中值得信賴及有溫度的銀行，並為銀行打造耳目一新的形象。廣告描繪一對夫婦在逆境中憑藉科技，最終達成夢想。其中，建行(亞洲)以金融科技服務、灣區龐大網絡及一系列理財產品服務，成為他們的強大支柱，幫助他們創造可能。

詳情及足本版的全新廣告微電影請【按此】

*產品快將推出，投資涉及風險。借定唔借？還得到先好借！

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責任編緝：陳珈希