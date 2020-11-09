【幼稚園面試】行樓梯竟成家長難題　觀塘浸信會幼稚園玩樂看幼兒表現

▲ 有家長指觀塘浸信會幼稚園面試過程氣氛輕鬆，老師在小朋友玩樂過程中觀察他們的行為及應對。

與傳統面試模式相比，現時幼稚園更傾向於玩樂中觀察小朋友的行為、溝通技巧、專注力及大小肌肉協調。有家長日前陪同女兒到觀塘浸信會幼稚園面試，表示面試過程氣氛輕鬆及沒有壓力，不會向家長「查家宅」，老師目光都放在小朋友身上。

面試分為三部分，家長陪同子女進入學校之後，先到大禮堂等候，再進班房玩玩具，最後再到操場進行體能活動。老師從旁觀察小朋友的行為和應對，再適時發問。

第一部分：在禮堂聽簡介

家長和小朋友登記進入學校之後，獲安排到大禮堂坐下等候。面試開始之先，校長會出來致歡迎辭，然後會帶領小朋友做動作，例如模擬刷牙、梳頭、洗面等動作，也會叫小朋友幫家長梳頭。期間老師會從旁觀察小朋友的動作與家長的互動，但未知會否計分。

聽完簡介之後，家長需要帶領小朋友從禮堂旁邊的樓梯下一層到班房。對大人而言，下樓梯是簡單不過的事；對入讀幼稚園的小朋友來說，卻意外地成為難題。有家長表示，學校梯級對小朋友來說很高，他們也碰不着扶手，即使家長在旁，亦有小朋友不敢走下樓梯，害怕得哭起來，老師見狀走過去扶着他。

第二部分：進班房玩玩具

走到下層班房之後，老師會按小朋友早前獲分派的貼紙顏色分組，每組有4位小朋友及其家長。小朋友應老師要求坐在前面聽故事，家長則坐後排。老師會以兩塊卡通板作互動情境題，例如第一張以小朋友的房間為主題，問圖畫中有沒有球，大象在哪裏等；另一張則展示一家人郊遊的情景，讓小朋友貼出相應的物品。

聽完故事之後，老師會讓小朋友到班房後方玩玩具。四張枱合共放置12樣不同的玩具，供小朋友自由玩耍，包括模擬切生果的玩具、穿環、需要組合的車子以及圖形積木等。老師會在旁觀察小朋友的大小肌肉活動、顏色辨認、組合能力等等，期間不時發出指令，如叫小朋友給予某種顏色的積木給老師，從而得知小朋友會否聽從老師的話。小朋友離開班房前將椅子拍齊，以顯示自理能力。

第三部分：到操場做體能活動

離開班房之後，老師會帶領小朋友到操場進行體能活動，例如獨自走平衡木、將大皮球射入小龍門、扔豆袋、跳飛機等。老師從旁觀察小朋友大小肌肉協調及活動能力。完成面試之後，學校職員會贈送小朋友一份禮物，也會讓小朋友將另一份紀念品送給家長。小朋友此時禮貌地回應謝謝便可。

觀塘浸信會幼稚園是一所非牟利幼稚園，志在培養兒童在德、智、體、群、美、靈等各方面得以均衡發展。該校日前完成面試，面見結果將於2020年12月5日前以電郵或郵寄方式通知家長。

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責任編輯：胡嘉儀