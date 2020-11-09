【美國大選】林作稱已為「拜登當選即裸跑」找數　裕美操刀拍攝疑似裸跑片流出

▲ 林作稱已「找數」街上裸跑。

美國總統大選中，民主黨候選人拜登周日宣布取得超過270張選舉人票，被認可成為總統當選人。一向言行出位，現從事保險業的林作，早在10月3日曾公開表示支持特朗普，更揚言若拜登獲勝，將會在尖沙咀廣東道裸跑，因有網民諷林作有意走數，林作昨表示其實已「找數」

昨日林作向傳媒表示，他不會為之前公開指「拜登當選即裸跑」的說話走數，並且已經兌現承諾，並由女友裕美操刀拍下裸跑片段。

之後網上圖片流出，有疑似林作的人半夜在街戴口罩裸跑，亦以「格仔」遮掩下半身及敏感部位，但未肯定是否就是林作林本人。

▲ 裕美指對林作言行不為驚訝。

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不過，林作指暫時不會把片段公開，因為相信特朗普會為選情反擊，他要等真正塵埃落定才會發布裸跑片段，並指自己不會驚裸跑，早就為言行找數，更指若容易給人估到，就不是林作。

裕美也對對男友行為不會驚訝，因林作有裸體癮，熱愛裸跑，對其癲行為習以為常。

▲ 林作日前已稱準備好如何合法地裸跑。（取自facebook）

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事實林作日前已在社交平台留言：「寫定遺書，準備裸跑。」同時出post呼籲自己的保險現在客戶或未來客戶，在其專頁投票自己應否找數。

林作之後再上載一張相片，指「fans在我部跑車擺低張窩心note紙」，上面寫住「Never, never, never give in’」，他又稱「所以未到最後一刻，我都不會裸跑。」

林作又在社交平台留言：「林作，渾身是膽」，「林作找數，眾望所歸」

▲ 林作指收到不少支持者留言。（取自faeebook）

根據香港法例根據，裸跑或觸犯《刑事罪行條例》第148（1）條在公眾地方的猥褻行為，一經定罪，可處罰款$1000及監禁6個月。