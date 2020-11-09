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半山俊賢花園中年漢墮樓　當場證實死亡

社會 13:55 2020/11/09

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

警員封鎖現場調查。（黃傑偉攝）

今日（9日）早上10時03分， 半山列堤頓道17至29號俊賢花園，一名中年男子由上址高處墮下，先壓毀路邊鐵欄，後反彈至馬路上重創昏迷，大廈保安員發現報警求助，救護員到場後，證實男子當場死亡，事主血肉碎塊散於行人路及馬路上，警員以帳篷遮蓋死者屍體，稍後警方聯絡上死者女親友， 正調查事主尋短見原因。

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防止自殺求助熱線

  • 生命熱線：2382 0000
  • 撒瑪利亞會：2389 2222
  • 撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000
  • 人生熱線：8100  8012
  • 社會福利署：2343 2255
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 明愛向晴軒：18288
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626
  • 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
  • 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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記者：黃傑偉

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