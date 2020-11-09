半山俊賢花園中年漢墮樓　當場證實死亡

▲ 警員封鎖現場調查。（黃傑偉攝）

今日（9日）早上10時03分， 半山列堤頓道17至29號俊賢花園，一名中年男子由上址高處墮下，先壓毀路邊鐵欄，後反彈至馬路上重創昏迷，大廈保安員發現報警求助，救護員到場後，證實男子當場死亡，事主血肉碎塊散於行人路及馬路上，警員以帳篷遮蓋死者屍體，稍後警方聯絡上死者女親友， 正調查事主尋短見原因。

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記者：黃傑偉