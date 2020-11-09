【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案　全屬外地輸入個案

▲ 本港今日未有新增不明源頭本地個案，衞生防護中心及醫管局不設疫情記者會。（經濟日報資料圖片）

本港今日(9日)新增6宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，累計本港至今錄得5,381宗，包括5,380宗確診及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不設記者會交代疫情。

衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中有4人屬機組人員及1人屬海員，僅一名病人於11月7日起發病，其他確診個案一直無病徵：

第5376宗：50歲男子，11月7日乘搭SU212航班從俄羅斯抵港，屬機組人員，居油麻地香港九龍諾富特酒店

第5377宗：38歲男子，11月7日乘搭RH372航班從哈薩克抵港，屬機組人員，居東涌迎康街1號昇薈3座，11月7日發病

第5378宗：38歲男子，11月7日乘搭BA027航班從英國抵港

第5379宗：47歲男子，11月7日乘搭SV986航班從沙地阿拉伯抵港，屬機組人員，居尖沙咀九龍香格里拉大酒店

第5380宗：47歲女子，11月7日乘搭VS206航班從英國抵港，屬機組人員，居赤鱲角香港天際萬豪酒店

第5381宗：44歲男海員，11月8日乘搭CX796從印尼抵港

近日大埔區先後出現多宗確診個案，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，大埔區現已出現第二代或第三代傳播或有隱形傳播鏈，呼籲跨區工作人士與僱主溝通，安排在家工作。詳情請見【下一頁】

沙田聖公會主風小學一名老師初步確診，她是一名確診者的太太，她丈夫屬於源頭不明個案。校方今日（9日）在校網發出公告，凌晨接獲有關通知，原定兩天網課會取消，以便安排教職員接受檢測及其他措施。詳情請見【下一頁】

因應大埔多宗確診個案，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務。

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責任編輯：陳正怡