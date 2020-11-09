  • 25°C
香港時間 : 20201109日 (週一) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案　全屬外地輸入個案

社會 14:04 2020/11/09

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

本港今日未有新增不明源頭本地個案，衞生防護中心及醫管局不設疫情記者會。（經濟日報資料圖片）

本港今日(9日)新增6宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，累計本港至今錄得5,381宗，包括5,380宗確診及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不設記者會交代疫情。

衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中有4人屬機組人員及1人屬海員，僅一名病人於11月7日起發病，其他確診個案一直無病徵：

  • 第5376宗：50歲男子，11月7日乘搭SU212航班從俄羅斯抵港，屬機組人員，居油麻地香港九龍諾富特酒店
  • 第5377宗：38歲男子，11月7日乘搭RH372航班從哈薩克抵港，屬機組人員，居東涌迎康街1號昇薈3座，11月7日發病
  • 第5378宗：38歲男子，11月7日乘搭BA027航班從英國抵港
  • 第5379宗：47歲男子，11月7日乘搭SV986航班從沙地阿拉伯抵港，屬機組人員，居尖沙咀九龍香格里拉大酒店
  • 第5380宗：47歲女子，11月7日乘搭VS206航班從英國抵港，屬機組人員，居赤鱲角香港天際萬豪酒店
  • 第5381宗：44歲男海員，11月8日乘搭CX796從印尼抵港

近日大埔區先後出現多宗確診個案，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，大埔區現已出現第二代或第三代傳播或有隱形傳播鏈，呼籲跨區工作人士與僱主溝通，安排在家工作。詳情請見【下一頁

沙田聖公會主風小學一名老師初步確診，她是一名確診者的太太，她丈夫屬於源頭不明個案。校方今日（9日）在校網發出公告，凌晨接獲有關通知，原定兩天網課會取消，以便安排教職員接受檢測及其他措施。詳情請見【下一頁

因應大埔多宗確診個案，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】港府大埔加設3個流動採樣亭　今起連續3日為巿民免費檢測
今日 00:10
【新冠肺炎】港府大埔加設3個流動採樣亭　今起連續3日為巿民免費檢測
【新冠肺炎】沙田聖公會主風小學老師初步確診　曾短暫接觸一班畢業生
今日 09:43
【新冠肺炎】沙田聖公會主風小學老師初步確診　曾短暫接觸一班畢業生
【新冠肺炎】大埔區涉9宗確診出現隱形傳播鏈　傳染病醫生：或出現第二或第三代傳播
今日 10:55
【新冠肺炎】大埔區涉9宗確診出現隱形傳播鏈　傳染病醫生：或出現第二或第三代傳播
衞生防護中心 傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
13:45 2020/11/08
【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
18:41 2020/11/06
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同
13:39 2020/11/07
【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同