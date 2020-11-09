【回饙社會】中電推8,000萬元消費劵80萬家庭受惠　明年1月每戶獲100元

▲ 「中電社區節能基金」將撥款超過1.6億港元，推出多項社區支援計劃。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中華電力有限公司今日(9日)公布，「中電社區節能基金」將撥款超過1.6億港元，推出多項社區支援計劃，包括推出消費劵、電費資助及獎學金等，冀紓困及帶動經濟；其中首次推出8,000萬港元的「中電消費券計劃」，將在明年1月向80萬個家庭，包括1萬個劏房住户，每戶派發100港元消費券，可於半年內在指定零售商戶與食肆使用。

中電首次推出總值超過8,000萬元的中電消費券計劃，於明年1月向近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶及1萬個劏房住戶，每戶派發100元的消費券。

合資格的住戶，中電會向每戶兩張50元消費券，包括低用電量住宅客戶及1萬個劏房住戶等，透過明年首張電費賬單發送，適用於逾2,000間零售商戶及食肆，涉及金額逾8,000萬元。

▲ 中電同時撥款3,500萬港元，繼續推出「全心傳電」計劃。（冼偉倫攝）

中電同時撥款4,200萬港元，繼續推出「全心傳電」計劃，當中撥出超過700萬港元向1萬個劏房住戶，提供每戶600港元電費資助，合資格住戶同樣由社福機構提名，另委託承辦商為單位重新鋪設電線及安裝獨立電錶，該計劃今年已為21個單位重鋪電線。計劃亦協助4萬個家庭，如長者、低收入人士與殘疾人士，每戶發放500港元電費資助；其他客戶如較去年同期減少用電量，亦可獲贈節能電器與智能產品。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，所有涉劏房戶的資助將透過社福機構直接向派發，以確保能受惠。她指，期望透過計劃，於疫情下支援住宅用戶、商戶及弱勢社群，刺激本地消費，帶動經濟循環。被問到明年的電費調整情況，她表示，明白市民的關注，將會在明日在立法會會議上交代。

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記者：洪芷晴