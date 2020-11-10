【高分迷思】英文僅85分但英文科排名第一 校長：不能只以分數去評定學習能力

▲ 許定國校長認為，不能只以分數去評定學生的學習能力。

如果你是焯焯的家長，你會滿意他的成績嗎？

情境一： 焯焯全班有25人，他在是學年第一次英文考試中獲得了85分的成績，在是次英文科的全班排名為12。



情境二：焯焯在第二次英文考試中又獲得了85分的成績， 但原來班上約80%同學在是次英文科考試中皆獲得了95分或以上。



情境三：第三次考試後，焯焯在英文考試中也是獲得了85分的成績， 但今次他在英文科考試排名第一。



有部分家長的回應是：只要焯焯在考試中未能獲得90分或以上，便主觀認為成績未如理想。部份以滿分為目標的嚴厲家長，更會認為要是拿不到100分，天就會塌下來！



高分迷思 適得其反

由以上的三個情境中可反映出，我們不能只以一個分數去評定學生的學習能力。如果焯焯的家長只盲目追求孩子每次每科的考試成績皆要有90分或以上，他們對孩子的這個期許便成為了讓孩子持續喜愛學習的一道「屏障」，當未能考取目標分數時，他們便會埋怨這是因為孩子的學習態度不積極，又或未夠用功等緣故。久而久之，孩子對學習的興趣及無力感因而越來越強大，漸漸採取了消極抗拒，不再堅守應有的學習態度。



我相信每位父母皆是緊張及愛惜子女的，請謹記處理孩子成績的方法亦並非只有一種。例如在收到考試卷後，不妨嘗試改變以自己孩子的成績與其他同學比較的習慣，改以包容的態度與孩子坐在一起討論考試卷內不足之處，再配合適當支援及跟進，既使孩子感到父母關心自己的同時，亦是保持孩子持續喜愛學習的方法之一，當然亦能使考試變得更有意義。

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育)，

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎