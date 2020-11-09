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【打擊合謀定價】競委會推新宣傳短片　「陰謀情人」鄭子誠教你同「夾價」講分手【有片】

社會 14:30 2020/11/09

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宣傳片邀請了「陰謀情人」鄭子誠擔綱演出。（圖片由競委會提供）

合謀定價俗稱「夾價」，是香港最常見的合謀行爲之一，屬《競爭條例》下的嚴重反競爭行為，有損消費者利益，亦影響行業發展。競委會今日（9日）起展開「打擊合謀定價」宣傳活動，並推出新一輯電視宣傳短片，讓社會大眾加深認識合謀定價及其禍害，並鼓勵各界守法。

「打擊合謀定價」宣傳活動海報。（圖片由競委會提供）

宣傳短片邀請了「陰謀情人」鄭子誠擔綱演出，以《愛 由自己定價》為題，以多段錯摸的愛情小故事，講述片中各人因「我哋唔夾㗎」而分手，藉此提醒企業做生意亦應該堅持「我哋唔夾價」，宣揚「同合謀定價分手，有競爭先會長久」的訊息。

競委會表示，自《競爭條例》於2015年12月全面生效以來，競委會共接獲約4,600宗查詢及投訴，其中60%與禁止反競爭協議的「第一行為守則」有關，而包括合謀定價在內的合謀行為，是當中的重點關注；在進入了初步評估或深入調查的個案中，涉及合謀定價的個案約佔30%。而至目前為止已入稟競爭事務審裁處（審裁處）的6宗個案中，5宗均涉及不同形式的合謀定價，顯示該等行為在各行業甚為普遍。

電視宣傳短片及教育短片。（圖片由競委會提供）

競委會高級行政總監畢仲明先生表示，打擊合謀定價是競委會工作重點之一，對審裁處在4宗涉及合謀定價的案件中，均裁定競委會勝訴，感到高興，

審裁處的判決帶出了一個强烈的訊息：合謀定價是法律所不容許的行為。該等行爲損害香港經濟的可持續發展，競委會將繼續予以嚴厲打擊。

他呼籲所有企業不要合謀定價，而已參與其中的人士，則應儘快向競委會申請寬待或提供合作。

宣傳片以《愛 由自己定價》為題。（圖片由競委會提供）

為加深公衆對這種反競爭行爲的認識，競委會發布了小冊子，簡介不同形式的合謀定價行爲、如何辨識該等行爲，以及當有可疑情況發生時應如何處理等等；亦會為各界企業舉辦一系列主題講座。

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記者：陳曉瑩

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