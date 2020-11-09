【諸朋好友】身世坎坷出世前遭父親拋棄　姜皓文對父親沒怨恨：不會怪任何人

▲ 姜皓文於節目裡大談童年經歷。

人稱黑仔的姜皓文入行33年，由配角王榮升至男主角，至近年影視雙線發展，更榮獲金像獎提名影帝，姜皓文的演藝路可謂走來不易。事實上姜皓文的童年生活亦過得不如意，昨日(8日)播映的TVB清淡節目《諸朋好友》找來姜皓文任嘉賓，說到出世前其父已離棄家庭，姜皓文對自己的姓氏也存疑，不過姜皓文對生父沒帶任何怨恨，他說：「不會嬲或者怪責任何人。」

於昨日播映的TVB節目《諸朋好友》姜皓文談及童年往事以及跟太太的相處，節目尾段，主持人崔建邦說到姜皓文出世前其父已跟他「告別」，問到會不會嬲怒生父？他說：「我對這件事很模糊，加上事情有很多版本，好像媒體報導說來自破碎家庭，怎樣拋棄我們，其實不可以說成拋棄，整件事的真相我也一頭霧水。」

▲ 姜皓文於節目提及自己的童年往事。（電視截圖）

接著姜皓文說：「有些親戚說姓姜的爸爸仍在生，他在做生意；另外有些親戚跟我妹妹說，哥哥(指姜皓文)出世時，媽媽找來姓姜的朋友幫忙簽出世紙，所以我究竟是否姓姜，我真的不知道。」

▲ 姜皓文的童年。（取自微博）

至於可有怪責父親？姜皓文說：「我不會去嬲或者怪任何人，完全沒有這種思想。」

雖然童年時沒有父親陪伴成長，姜皓文謂養父及不少親友待他很好，至於現在可希望見生父一面？姜皓文說：「我想沒有此需要。」

此外姜皓文跟太太殷寧識於微時，二人可說同甘共苦近20年，提及太太的支持，姜皓文不禁流下男兒淚，他說：「有這位太太是我一生人『死好命』！她曾經說過，只要喜歡的事就去做，家裡又不是等著我開飯，最重要是自己覺得開心，聽到她這番話，就覺得一定要令她開心。」

▲ 說到太太對自己的支持，姜皓文不禁流淚。（電視截圖）

今年54歲姜皓文曾於媒體訪問中說過，童年及少年時期過得不甚如意，他一出世後不久爸爸便離棄家庭，及後媽媽改嫁並誕下兒女，後來媽媽患病，繼父把弟妹送到兒童院，而姜皓文由外婆照顧。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

14歲時媽媽病逝，姜皓文被送往香港學生輔助會營運、位於觀塘的少年宿舍，為了賺錢過活，初中時他跟朋友到酒樓賣點心，又做過裝修、表演雜技。

▲ 姜浩文於《鐵探》這幕母子相認戲份令人感動。

姜皓文曾說過，由於有著這樣的童年經歷，故其性格孤僻又倔強。另外其自身的經歷對其演戲也有幫助，他於劇集《鐵探》裡跟與患有腦退化症的嫻姐（盧宛茵飾）相認一幕，令不少觀眾動容，他曾解釋那麼如此入戲，是想起過往跟婆婆相處的畫面。他曾這樣說：「我的經歷真的太多，可以放到每一部戲裡面。」