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【新冠肺炎】本港再增少於10宗初步確診個案　包括主風小學女教師

社會 14:43 2020/11/09

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（經濟日報資料圖片）

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，同日亦有不多於10宗初步確診個案，包括沙田聖公會主風小學一名43歲女教師，屬昨日確診第5,375宗50歲男病人的妻子，於沙田聖公會主風小學任教師。

衞生防護中心公布，今日新增6宗確診個案，均屬輸入個案，當中有4人屬機組人員及1人屬海員，僅一名病人於11月7日起發病，其他確診個案一直無病徵。詳情請見【下一頁

中心指，同日接獲不多於10宗初步確診個案，包括沙田聖公會主風小學一名43歲女教師，屬昨日公布第5,375宗50歲確診男病人的妻子，於沙田聖公會主風小學任教師。

昨日公布的第5,375宗50歲男子與太太同住於大埔寶雅苑興和閣，10月28日出現咳嗽，11月4日到香港浸信會醫院求醫，翌日遞交深喉唾液樣本；病人於灣仔告士打道光大中心工作，最後一日上班日期為11月6日，屬感染源頭不明個案。

據中心早前提及，男病人的太太於沙田聖公會主風小學任職，有喉嚨乾病徵，11月7日曾返校，早前獲悉丈夫初步確診後已獲送院檢測，學校當日亦已即時停課。

其任職的沙田聖公會主風小學今日（9日）在校網發出公告，凌晨接獲有關通知，原定兩天網課會取消，以便安排教職員接受檢測及其他措施。詳情請見【下一頁

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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