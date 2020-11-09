【新冠肺炎】醫管局加強大埔區門診樣本包派發服務　提醒區內門診及急症室醫護提高警覺

▲ （經濟日報資料圖片）

近日大埔區先後出現多宗新冠肺炎確診個案，食衞局今日（9日）起一連三天為大埔居民提供免費採樣及檢測服務；醫管局今日起一連3日亦會加強大埔區普通科門診診所的樣本收集包派發服務，同時提醒區內普通科門診及急症室醫護提高警覺，為有需要病人安排病毒檢測。

醫管局稱，配合政府加強在大埔區檢測服務，已提醒區內各普通科門診診所及急症室的醫護人員提高警覺，為有需要的病人安排病毒檢測。

當局今日起一連3日加強大埔區普通科門診診所的樣本收集包派發服務，轄下大埔賽馬會普通科門診診所及王少清家庭醫學中心均會增加派發樣本收集包的數量，職員亦會緊密監察派發樣本收集包及收集樣本的情況，作出相應配合。市民如出現病徵，應到急症室或普通科門診求診，安排接受檢測。

發言人稱，政府已加強該區的社區檢測服務，醫管局會與衞生防護中心保持密切聯繫，為有需要入院的確診病人提供所需醫療服務。

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責任編輯：陳正怡