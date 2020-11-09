小提琴手「通波仔」後亡死因續訊　專家質疑手術未如理想乏護理

▲ 量洪醫院心臟科主管范瑜茵醫生，今以專家證人身份到死因裁判法庭作供。（林欣樂攝）

患有糖尿病的小交響樂前首席小提琴手，2016年因腳水腫入院求醫，期間曾進行「通波仔」心臟手術，及後突然心臟停頓，轉院治療半個月後死亡，死因研訊今（9日）續。葛量洪醫院心臟科主管醫生供稱，醫生為死者進行的通波仔手術未如理想，又指醫院於手術後對死者缺乏持續護理，沒有監測其心率等。

死者黃衛明（59歲），於2016年3月19日到聖德肋撒醫院求醫，同年3月底進行「通波仔」手術，及後轉往伊利沙伯醫院治理，於同年5月30日不治。

葛量洪醫院心臟科主管范瑜茵醫生以專家證人身分作供，她指梁國輝醫生替死者進行的「通波仔」手術未如理想，醫生低估了血管體積，估計所置入的支架未完全張開，並推測死者心跳停頓與手術有關。

范表示，「通波仔」對於死者來説屬高風險手術，手術後醫生未有處理死者心臟衰竭問題，為導致心跳停頓的潛在原因；醫院亦對死者缺乏持續護理，沒有監測死者心臟指數、心率等，范指醫生違反醫療責任，並認為醫生之間交接的情況不能接受。范指病人手術後情況嚴重，需要醫生定期檢查及考慮施藥份量，但做手術的醫生僅寫下手術後指示。

范又批評，醫院不同專科之間缺乏溝通，臨床記錄不清晰。范建議醫生做手術時，可使用血管內超聲波（IVUS）代替造影檢查，因為該超聲波檢查比較精準，醫生可觀察到所置入的支架是否緊貼血管內壁，以及支架是否完全張開，而造影檢查僅能粗略顯示手術是否成功。

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記者：林欣樂