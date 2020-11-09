20歲男生否認鐳射筆照警方　警長未能從片段認出自己

▲ （經濟日報資料圖片）

去年9月8日在港鐵中環站有反修例示威者聚集，20歲男生疑於當日管有1枝鐳射筆，被控1項管有攻擊性武器罪，案件今（9日）於東區裁判法院開審。拘捕被告的警長供稱，當日1名男子兩度用鐳射筆照向警方，他遂上前拘捕該名男子及帶回防線。辯方盤問時播放現場片段，惟警長無法從片段中認出自己。

被告沈聞一（20歲）報稱學生，否認1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年9月8日在港鐵中環站近K出口管有1支激光筆，意圖作非法用途。

警長馬國樺供稱，他駐守港島衝鋒隊第2小隊，於2019年9月8日，該隊接報及於下午3時47分到達港鐵中環站，及後該隊在近K出口美心西餅附近設立封鎖線。馬指當時港鐵站內約有100人聚集。

馬供稱，當時人群中有1名男子用鐳射筆照向他和身邊同事，他上前向該男子發出警告，當時該男子隨即垂下手，不再用鐳射筆照射。馬指他遂返回封鎖線，惟其後該男子再次用鐳射筆照向封鎖線，他遂上前追捕該男子，該男子轉身逃跑近20米後，他成功在近牆邊位置截停該男子。

馬續供稱，他當時用右手箍住該男子頸及肩的位置，並由同事協助帶回封鎖線，其後由於該男子掙扎，他將該男子制服在地上及鎖上膠手扣，並脫去男子蒙面臉的灰色圍巾及黑色鴨舌帽。馬指當時看到該男子將鐳射筆棄置在地上，而他將男子制服在地上前，地上沒有物品。

馬於庭上認出被告即為被捕男子，辯方不爭議被告當時被捕，但爭議被告是早前使用鐳射筆的男子。

辯方盤問時，問及馬第一次看見該男子使用鐳射筆時，他有否看見男子樣貌。馬否認。辯方又問及，當時馬是憑藉甚麼去辨認該名男子。馬回應指，他是靠衣著及背囊。辯方質疑馬，當時男子正面面向警方，馬如何看見背囊。馬指自己看見了背囊的兩條肩帶，但承認不清楚背囊的大小、顏色及形狀。

辯方續問及馬，當時他追捕該男子時，是否需要穿過人群。馬同意。辯方追問馬，當他和同事追捕時，有否留意到人群中其他人亦有跑動。馬指他當時目光專注在該名男子身上，並沒有刻意理會其他人。

辯方另播放一段現場片段，指片段中1名頭盔電筒不停地閃爍的防暴警是馬。惟馬未能確定那名防暴警就是自己，只承認可能是他。聆訊今午續審。

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記者：王仁昌