運送手機配件失竊未如期賠償　國泰遭入稟追約31萬元

▲ （經濟日報資料圖片）

國泰航空早年受託將一批華為手機配件由深圳運送至美國途中，部分貨櫃遭盜竊，託運的5間公司及保險公司其後向國泰索償，國泰同意賠償後卻未有如期支付欠款，6間公司日前因此入稟高院，向國泰追討約31萬元欠款。

原告Skywire Communications Inc、Cellular Next LLC、Intcomex Costa Rica Mayorista en Equipo de Computo S.A.、Huawei Technology Investment Company Limited、華為終端（香港）有限公司及中國人民財產保險股份有限公司；答辯人國泰航空有限公司。

入稟狀指，5間原告公司於2014年12月24日透過速遞公司DHL，從大陸深圳運送一批華為手機底盤及耳機前往美國邁阿密，惟部分貨櫃於答辯管有期間被盜竊。原告其後曾去信答辯人，要求賠償53.8萬美元（折約417萬港元）。

雙方其後於2016年12月達成協議，將賠償金額下調至約4萬美元（折約31萬港元），但答辯人未有如期還款，原告因此入稟向答辯人追討欠款。

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記者：楊詠渝