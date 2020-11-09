新世界捐地建「光村」　助短貧青年向上流

▲ 「光村」將開拓新青年鄉村模式，並將創意轉化成向上流動力，疫後經濟提供新房屋選項，最快2022年落成。

新世界發展捐出天水圍約3萬土地予社房企「要有光」，正向城規提交發展申請，以開拓新青年鄉村模式，並將創意轉化成向上流動力，為疫後經濟提供新房屋選項，最快2022年落成。

▲ 「光村」鄰近西鐵天水圍站，步程不到3分鐘距離，可興建約 100 個單位供 300 多人租住。

「光村」鄰近西鐵天水圍站，步程不到3分鐘距離，可興建約 100 個單位供 300 多人租住，每戶租期不多於 3 年。社房企「要有光」正向城規提交發展申請，並有意向政府申請「過渡性房屋基金」，若能配合組裝合成技術，最快可於 2022 年落成。

「光村」用地由「新世界發展」捐出，年期直至 2047 年，比一般過渡性房屋只有年3年的營運時間長。除了提供居住單位，「光村」亦有創意文化空間，從而將「短貧戶」自身的創意轉化成向上流動力。

▲ 新世界向「要有光」以1元象徵式租金，撥出鄰近天水圍港鐵站的3幅約3萬呎地皮興建「光村」。（右）新世界發展新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛。（左）「要有光」創辦人及行政總裁余偉業。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：

很高興與『要有光』攜手以『光村』的嶄新模式，協助短期有經濟困難及住屋需要的市民脫貧。他們有能力靠雙手和創意去構建美好的生活，只需要有人扶一把，『光村』不但為租戶提供住宿，更有度身訂造的配套和訓練，重建他們的向上流動力，助他們逆轉人生。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指出：

社會要保住『短貧戶』，讓他們可以靠自己的創意和努力去轉型，以重建自身的向上流動力。

責任編輯：林卓昕