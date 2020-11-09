【見義勇為】聾啞少女搭巴士遭非禮求助　英勇車長街頭狂奔1公里助拘疑犯

▲ 勞先生在街頭狂奔1公里，最終成功追截非禮疑犯。

作為巴士車長，安全駕駛把乘客送往目的地是首要任務，但當乘客遇到困難，車長不怕麻煩、挺身而出更是值得敬佩。近日有一名九巴車長駕駛期間，遇到一名聾啞少女求助，稱遭同車男乘客非禮，涉事男乘客企圖逃走，車長埋站後落車追截，追了近1公里最終成功協助拘捕疑犯。

今年45歲、入職2年半的九巴車長勞先生，10月19日駕駛67M巴士由屯門開往葵芳，至早上10時許，車上一名年約20多歲的女乘客到司機位前展示手機一段文字，勞先生得知女乘客為聾啞人士，並遭到同車一名年約40歲的男乘客非禮。

▲ 勞先生得悉聾啞少女遭非禮後，即時下車追截疑犯。（九巴提供照片）

車長下車追截疑犯

當時巴士駛至愉景新城站，少女指向巴士上層，勞先生埋站後，隨即上上層尋找涉事男乘客，這時才發現他已下車，勞先生向九巴報備後，便下車追截男乘客。

我上前截停他，告知他不能走，因有女乘客投訴遭受非禮，需要報警處理。不料，他竟說，「你可以報警，但我要返工，趕住走」。

涉事男子不顧勸告，更開始奔跑逃離。他先走進愉景新城商場，經過行人天橋往街市方向，再向荃錦中心逃去。勞先生窮追不捨，報警後亦一直與警方保持聯絡。

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遭疑犯兩度揮拳

勞先生兩度拉住對方的背囊，要求他停下。男子竟兩次向勞先生揮拳，令其左手手臂出現瘀傷。直至男子到達荃灣港鐵站，勞先生與警方合力，成功將男子制服。而勞先生因被打傷，須到醫院驗傷。

由於勞先生在追截疑犯前已向公司報備，隨後有同事安排勞先生車上的乘客轉乘其他巴士，並將巴士駛走，不影響日常運作。對於成功捉到疑犯，勞先生坦言感到開心，因可以幫女乘客討回公道。

我個人都有正義感，而且覺得自己身為車長，有責任去幫受害乘客。

不過，在追截疑犯的10多分鐘期間，他不斷向途人呼叫「有人非禮，幫忙捉人」，卻沒有人回應和幫忙，令他不禁感到唏噓。他希望自己的努力，能感染更多人去幫助有需要的人。九巴亦在facebook專頁呼籲，若在巴士上遇到不公的事件，要勇敢告知車長，車長一定會幫忙。

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記者：林愛娜