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【新冠肺炎】居廣東港人明日起獲資助到港大深院覆診　每次需付人民幣100元診金

社會 15:46 2020/11/09

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，患有長期病患居內地港人未能返港到公立醫院覆診跟進，港府明日(10日)起推出特別支援計劃，身處廣東省的港人如本訂於今年2月17日至明年7月底，到公院專科或普通科門診覆診，經申請後可到港大深圳醫院跟進診症，每次需繳付人民幣100元診金，每位病人可受資助上限總額為人民幣2,000元。

食衞局表示，現時強制檢疫措施下，部分身在廣東省的港人無法如常來港，到醫管局門診覆診及之後返回內地，遂委託香港大學深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務。

發言人稱，特別支援計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

當局解釋，病人覆診期如介乎今年2月17日至明年7月31日，明日(10日)起可向港大深圳醫院提出申請，並提交所需證明文件；醫管局會在得到病人同意下，協助港大深圳醫院核實病人的身分，強調過程中會確保病人私隱得到充分保障。

病人亦可委託港大深圳醫院向電子健康紀錄統籌處，申請登記香港電子健康紀錄互通系統，向電子健康紀錄統籌處提出查閱資料要求，並授權港大深圳醫院代為收取及使用有關的電子健康紀錄的複本，讓相關醫護為病人提供合適的醫護服務。

根據是次特別支援計劃，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務，需繳付人民幣100元診金，經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外，餘下費用差額則由支援計劃資助。每位病人可受資助上限總額為人民幣2,000元。

合資格人士明年7月31日或於香港與內地檢疫安排失效前，於港大深圳醫院接受診症服務，院方將優先為已逾期覆診的患者安排應診。發言人強調，病人是否參與有關計劃，純屬病人的個人決定，有關決定不會影響病人原本在醫管局已預約的覆診服務。

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責任編輯：陳正怡

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