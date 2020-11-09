【育兒心得】社工營養師媽媽推善養教育　尊重孩子需求不等於無界限溺愛

▲ 營養師四月和註冊社工Karen，讓孩子在友愛、關懷和尊重下成長，是一個世界和平的願景。

天下間沒有最好的育兒方法，只有最適合的育兒方法。營養師四月和註冊社工Karen，合辦了兒童飲食教育平台「家嚐」，推廣自然飲食和善養這套育兒理念，希望親子間可以互相尊重和理解需要，讓孩子在友愛、關懷和尊重下成長。現時四月育有4歲的兒子和10個月女兒，Karen則育有5歲的兒子。

▲ 她們相信，在備受尊重下長大的孩子會更開心、更富同理心。（相片：受訪者提供）

「家嚐」最初由四月建立，本身為全職營養師的她，在兒子出生後便決定辭職育兒。後來社工Karen加入，二人共同發展平台，並衍生出「小農夫共學計劃」。計劃理念，是讓家長和小朋友從種植食物開始，探索大自然如何孕育生命，同時吃得天然。

之所以是「共學」，當中除了有孩子課，亦備有家長課，透過讀書會等活動，重視家長分享生活、育兒心得和紓壓情緒，讓親子共同成長。

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大自然裏處處是教材，記者當日到場採訪，見到不分年齡的小朋友到農場採摘植物探索不同素材，例如將蝶豆花浸水並加入不同材料，變成不同顏色，又或者將不同質感的植物想像成不同之物，玩得不亦樂乎。

Karen介紹，疫情前還有恒常的耕田活動，小朋友也會用鋤頭和泥鏟除草和翻泥掀土，曾經種過的有粟米、生菜、秋葵、白菜、通菜、莧菜、羽衣甘藍、蕃茄等。根據時節而訂立活動，聖誕節時會做聖誕圈、製作松果飾物，有粟米收成就用粟米製作食物，隨心自在。

父母學習覺察自己內心

團隊亦強調父母應善養孩子。「善養」一詞啟發自教育學家和心理學家Robin Grille於2005年出版、風靡親子界的著作《Parenting for a Peaceful World》（中譯：善養小童成大同）。書中認為，只要友善地、尊重地養育小朋友，而不是透過獎罰去控制其行為、要他跟隨成人訂立的標準去成長，最終目標就可培育出在友愛、關懷和尊重下成長的大人。

▲ 善養可以增進親子間的感情。（相片：受訪者提供）

另一方面，在這個過程中，父母也可更了解自己的內心需求，學懂照顧自己的情緒。

Karen說：「這是一個世界和平的願景。為甚麼世界有那麼多戰爭、仇恨？因為我們小時候被剝削、不被尊重，因此帶着很多憤恨成長，長大後會有報復的心，相反，當我們由細到大都被接納，深深地感覺到愛與包容，長大時會覺得更快樂，亦更容易令家庭美滿，這個世界變化就好大；家長其實就是改變世界最大的力量。」

▲ 在「善養」的理念中，父母除了要照顧自己，還要騰出心靈空間去理解孩子需要。（相片：受訪者提供）

不過尊重和了解其需要，不代表不會管理孩子的行為，也不等於不需要教導對錯。可是尊重孩子即是怎樣？Karen舉例，當小朋友出現情緒時，不要一下子責罵，而是首先要紓緩和安撫，可以輕輕抱住對方，然後透過說話技巧與孩子有連結，觸及對方的內心，再透過當刻的處境去思考他的需要。

「如果有人搶了他的玩具，他不想與人分享的話，我不會要求他這樣做，反而會教他好好拒絕對方。」Karen的兒子較慢熱，她曾經慨歎，為甚麼自己的兒子上興趣班時無法很快與其他人打成一片？後來才察覺到，這種想法可能源於自己父母曾經給予自己的期望。「持續地覺察是善養中好重要的一部分，對父母來說需要好多成長。」

尊重需求不等於無界限

思考和理解的過程中，甚至需要改變從小到大接受主流教育模式的家長。四月說：「善養要求父母心理質素要很強大，要懂得平衡自己和小朋友的需要，令大家開心，這有別於以往父母單向要求孩子跟隨自己的做法，這是一場在管教養育方面的溫柔革命，的確，當自己狀態不好會容易發脾氣，但我們也不希望小朋友抱持父母是不講道理的想法去成長，長遠而言，這就需要一個群體、社區抱相同理念的父母互相支持，這也是創立群組的目的。」

▲ 不夠力氣，自然需要找其他小朋友幫忙。（相片：受訪者提供）

尊重和滿足小朋友的自然需要，在很多人眼中等同寵壞小朋友。不過Karen認為，溺愛是滿足父母自己的內心需要，多於小朋友的需要。

「溺愛是沒有界限的，小朋友想怎樣就怎樣，但善養的方式，前題是要尊重對方需要，有很實在的界限不能逾越，例如不能隨便打人。而孩子的需要，可能就是他在這個年紀需要感官刺激、學習運動技能、要在戶外訓練大肌肉等。」

兒子開心父母聽取需要

不過情緒和心理，向來不是傳統教育制度重視的部分，學校老師甚至對四月語帶諷刺：「其實你會不會太遷就你的小朋友？這個社會就是這樣，不是所有人都會聽你說話。」

四月的4歲兒子從K1開始每星期只上兩、三日課，復課後，她和兒子決定不再上學：「因疫情關係，學校取消了自由活動時間，阿仔每日上課都只是聽老師講書，小朋友之間也因有膠板擋隔而失去社交互動，這已失去了上學目的。」

▲ 根據時節會利用不同植物製作飾物，例如聖誔節會以松果做小鹿裝飾。（相片：受訪者提供）

停課決定讓兒子十分開心，更窩心地跟她說：「真的好開心有你做我媽媽，你會聽我的需要，會問我在學校發生甚麼事，換轉是其他人的媽媽，可能會逼我返學和鬧我。」

她頓一頓又道：「其實培養一個有愛、自信和同理心兼備的小朋友，重要過他幾多歲識寫幾多個字。」可能這個社會真的不是所有人會聽你說話，但至少父母願意理解自己，最幸福的事莫過於此吧！

記者：陸明敏