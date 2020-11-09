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涉訛稱警員誘少女到酒店非禮　商人被控冒充公職人員等罪還押候訊

社會 15:48 2020/11/09

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案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

27歲商人涉於網上認識一名14歲少女，期間得悉少女的男友曾犯事被捕，商人涉訛稱警員及承諾會幫助少女，及後帶少女到酒店要求她進行口交，涉案商人被控一項冒充公職人員及非禮罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至本周三（11日）再訊，待進行認人手續，被告還押候訊。

被告陳柏傑（27歲），報稱商人，被控於2020年8月25日在香港某處假冒香港警務人員，並於同年11月1日於旺角砵蘭街196號維多利亞酒店一房間內猥褻侵犯女童X。

案件今提堂，控方申請押後案件待進行認人手續，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至本周三（11日）再訊，被告還押候訊。

據悉，被告經交友網認識14歲的X，X透露其男友曾犯事被捕，被告向X自稱是沙田區高級督察。被告帶X到酒店，並要求X替他口交，X為得知其男友涉案的資料而答應要求，兩人當晚在酒店留宿，家人追問X下揭發事件，並報警處理。

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記者：林欣樂

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