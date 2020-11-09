【減肥大作戰】飲珍奶太甜要求「珍珠過水」　台女星遭網民炮轟麻煩客：怕肥就不要喝

▲ 買珍奶怕太甜要求「珍珠過水」，台女星遭網民炮轟麻煩客。

不少人都喜愛飲珍珠奶茶等台式手搖飲品，而部分人為健康會選擇「少糖」，甚至「無糖」。有台灣女星日前於網上分享她和丈夫喝珍珠奶茶的習慣。當中包括讓店員「洗珠」，即「珍珠要再次過水」，避免珍奶過甜。不過做法就引來不少網民批評，「怕胖可以不要喝」、「造成店家困擾還這麼沾沾自喜」。

買珍奶要求「珍珠過水」

台灣舞蹈老師KIMIKO（林睿君）近日於社交平台發文，分享自己和丈夫喝珍珠奶茶的獨特習慣，指每次買珍奶都會要求「混珍」、「洗珠」。她解釋，「混珍」是指「同時喝到大珠加小珠，因為這樣才能喝到層次」。另外，「洗珠」則是KIMIKO丈夫的要求，即「珍珠一定要再次過水，因為這樣甜度就不至於過膩」。

她亦指，因自己喝不了幾口，丈夫自己喝一整杯又會有罪惡感，所以買珍奶時會選擇大杯，並表示「大杯無糖混珍洗珠鮮奶茶，是我倆專屬的秘密特調」。

網民：怕肥就不要喝

帖文一出，隨即引起不少網民熱議，有人留言「我常喝無糖，但總覺得珍珠太甜，原來可以洗珠」、「下次也要來點點看」，但亦有許多網民批評KIMIKO的做法會加重店員的工作負擔，「怕甜就不要喝啦，不要去製造別人的麻煩」、「要健康去喝水啦」、「造成店家困擾還這麼沾沾自喜」。

同場加映，各款台式飲品含糖量及低卡之選：

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責任編輯：羅嘉欣