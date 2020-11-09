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【WFH】Reddit推在家工作新安排　取消員工薪金調整政策

職場 16:15 2020/11/09

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最近，Reddit宣布取消員工薪金調整政策，即使員工選擇在家工作，也不會被削減薪資。

受到新冠肺炎疫情影響，遙距工作已成為未來新常態。外國不少科企實施長期在家辦公政策，包括Facebook、VMware及Twitter等。由於遙距工作成為流行，部分科企會根據員工的居住地調整薪金。最近，Reddit宣布取消該項政策，即使員工選擇在家工作，也不會被削減薪資。

美國社交網站Reddit總部設於三藩市，並在洛杉磯和芝加哥聘請600多名員工。疫情期間，Reddit為員工實施在家工作安排，其公司最近宣布，為了讓員工更靈活選擇在任何地點工作，以及提升工作表現，公司決定取消有關的薪金調整政策。Reddit人力資源總監Nellie Peshkov表示，「即使員工搬離紐約，到其他生活成本較低的地區居住，公司仍會維持原本的薪資。」

另外Reddit亦表示，除了允許員工在家工作之外，員工也可以重回辦公室工作。公司正考慮提供全新的辦公室環境，例如咖啡店，不受干擾的私人空間等，以滿足團隊需要面對面溝通的工作需求。

疫情期間，Facebook曾推出新的員工薪酬措施，公司將按照工作地點或地理位置劃分，為居住在不同地區的員工調整工資，目的是為了減少開支，以及提升聘請員工的彈性。另外，VMware亦同樣實施調整薪資安排，若員工搬到生活支出較高昂的地區工作，將會獲得加薪，相反搬到生活支出較低的地區居住，員工更會被減薪。

責任編輯：李寶如

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