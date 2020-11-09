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【暖男爸爸】張可頤跟前夫邵仲衡情路曲折　駱振偉歎跟「大佬孝」太少對手戲　

娛樂 16:17 2020/11/09

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駱振在《暖男爸爸》猛烈追求張可頤。

《暖男爸爸》近日正在ViuTV播放，當中單親爸爸阿榮（鄭中基飾）演的阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店，笑中有淚得到不少共鳴。

劇中阿榮跟兒子相依為命期間，他漸漸變成懂得愛與付出的暖男。而他因妻子生前購買的保險，認識了妻子的保險顧問芷明 (張可頤飾)。二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

邵仲衡飾演張可頤前夫。（《暖男爸爸》劇照）

劇集自播出以來，網民盛讚劇集溫情洋溢，內容貼地。劇中邵仲衡與張可頤飾演一對已離婚的夫妻，二人因男方有外遇而導致離婚收場。早前，邵仲衡自爆與張可頤的感情線有機會復合，並大讚編劇創作出色，劇情峰迴路轉。他更親自剖白角色「表面上好強勢，其實係一個悲劇人物！」

駱振偉（Thor）在劇中向張可頤飾演的芷明展開猛烈追求，嚴格來說與邵仲衡屬情敵。但Thor指自己與邵仲衡在劇中有緣無份：「自從《詭探》之後，同大佬孝雖然拍同一套劇，但都冇乜對手戲」，大感可惜！

Thor經常以西裝示人。（《暖男爸爸》劇照）

Thor在劇中飾演的「投胎界KOL」阿Ted，經常以西裝示人，他表示不太習慣「我平時比較粗豪，為咗投入今次青年才俊嘅角色，我講嘢文靜咗，令身邊人好唔習慣！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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