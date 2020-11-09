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楊潤雄：研停牌及扣糧處分教師　正跟進另一宗涉宣揚港獨個案

社會 15:58 2020/11/09

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教育局局長楊潤雄表示希望研究修例加入停牌及扣糧等處罰方式。（資料圖片）

九龍塘宣道小學一名教師早前被指在教材散播「港獨」訊息被「釘牌」，教育局局長楊潤雄表示，將研究修改法例，加入停牌、停薪及扣糧等處分，並透露目前尚待處理的教師投訴個案，有2宗比較嚴重，其中1宗亦涉及宣揚港獨。

教育局常任秘書長李美嫦今年9月引用《教育條例》第47條，取消涉事九龍塘宣小教師的註冊資格。楊潤雄接受《亞洲週刊》訪問表示，常任秘書長除了註冊和取消註冊外，中間沒有法定權力做其他事，發警告信、譴責信也只是行政決定，希望趁這個機會研究修改法律，提出是否可以加入其他處罰方式，例如「停一段時間」、不發工資和扣減工資等。

去年6月至今年8月，教育局共收到247宗教師投訴，當中71宗成立，73宗不成立，約60宗仍在跟進。楊潤雄表示，有部分個案已初步成立，正按程序處理，其中有2宗比較嚴重，包括「一個宣揚港獨，且他的專業能力也有問題，例如課堂準備不足，對教學的資料沒有核實和求證，明顯沒有對學生負責任」，另一宗涉及中學教材，「我們也覺得很有問題，目前還在跟進」。他指出，由於有時候一些教師「不是很合作」，局方需要花更多工夫。

楊潤雄在訪問中亦提及，現正就如何令學生會多做服務大學學生的「本職工作」，與各大學溝通，形容以往院校提供場地給學生會舉辦活動是比較「寬鬆」，認為今後或需要有「更清晰的安排」，「是否需要一些條件，需要一些規矩？」

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責任編輯：馮琪雅

楊潤雄 教育局

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