【鄭何聯婚】鄭俊弘婚後分享人夫心情　何雁詩愛的宣言令Fred爆喊

▲ 鄭俊弘分享人夫心情。

初為「人夫」的鄭俊弘，婚後經過一天休息後，便接受新城《勁爆樂勢力》主持人占史訪問，分享婚後心情。

鄭俊弘稱：「結婚那一天時間真是過得太快！因為安排一個婚禮時間好長，亦都有好多瑣碎事情要處理，但婚禮一日就完，希望可以將婚禮延長搞幾日。」

提到度蜜月Staycation，酒店特地為他們安排聖誕節佈置，加上預先沖曬多張鄭俊弘及何雁詩的合照，安排了房間內進行Treasure Hunt遊戲，他們覺得酒店別具心思。

▲ Fred指婚禮一日太短。

鄭俊弘回想在婚禮當日第一個喊位：「我冇諗過自己會在讀緊愛的宣言時就喊，其實玩新郎愛的宣言是何雁詩自己寫，當我一路讀腦袋一片空白，我都有好好留意自己當日情緒，希望記住當日每一分每⼀秒。」

鄭俊弘是次宣傳新歌《絕地火星車》，內容涉及追夢，探索及經歷高山低谷的元素。當提演藝生涯中最難捱的時間，鄭俊弘有感而發：「負面新聞最多時，情緒真是好難控制，幸有何雁詩在背後一直支持及鼓勵。」

▲ 新城電台節目主持占史為Fred慶生。

他又指平時錄音不喜歡有其他人在場影響情緒，但今次錄歌時，第一次邀請何雁詩在場，因為有一句歌詞想跟她講。

有同事在節目進行期間送上蛋糕，預早慶祝生日，鄭俊弘的生日願望是，希望疫情盡快過去，最緊要人人有工開。